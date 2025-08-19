У Києві 25-річний хлопець вчив 8-річну знімати порно: як його покарали

У Києві засудили 25-річного чоловіка, що розбещував 8-річну дитину по Telegram / © Київська міська прокуратура

У Києві 25-річного чоловіка засудили до 11 років позбавлення волі за розбещення 8-річної дівчинки.

Про це передає Київська міська прокуратура.

Як йдеться у матеріалах справи, у серпні 2023 року молодик через Telegram почав спілкуватися з 8-річною дівчинкою. Користуючись наївністю та довірливістю дитини, він просив знімати для нього відверті фото та відео. Водночас обвинувачений виступав режисером таких знімань, розповідаючи дитині, що і як робити.

Згодом дівчинка розповіла про це мамі, яка продовжила спілкування з чоловіком від імені доньки, щоб зрозуміти його мотиви. Вважаючи, що йому відповідає 8-річна дитина, обвинувачений просив надіслати ще відео і розповідав, як це зробити так, щоб ні про що не дізналися батьки.

Збоченця визнано винним у вчиненні розпусних дій щодо малолітньої дівчинки, примушуванні її до участі у створенні дитячої порнографії та зберіганні дитячої порнографії.

Його засудили до 11 років позбавлення волі з позбавленням на 3 роки права займатися діяльністю, пов’язаною з навчанням, вихованням та проведенням дозвілля неповнолітніх дітей. Також йому заборонено займатися діяльністю, пов’язаною із використанням інформаційно-телекомунікаційних систем або технологій строком на 2 роки.

