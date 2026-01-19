- Дата публікації
У Києві 24-річний молодик вдарив друга ножем у груди: чим усе закінчилося (фото)
25-річного потерпілого госпіталізовано, а нападника затримано, за скоєне йому загрожує до восьми років ув’язнення.
У Києві 24-річний молодик вдарив друга ножем у груди. На спецлінію 102 надійшло повідомлення від працівників екстреної медичної допомоги про госпіталізацію у Солом’янському районі 25-річнрого чоловіка з ножовим пораненням грудної клітини.
Про це повідомила поліція Києва у Facebook.
«Правоохоронці встановили, що поранення отримав 25-річний місцевий мешканець, який гостював у квартирі свого 24-річного товариша. Під час застілля між чоловіками виникла суперечка, яка переросла у бійку, в ході якої 24-річний власник квартири завдав гостеві удару ножем в грудну клітину», — йдеться у повідомленні.
Поліцейські затримали нападника.
Слідчі, за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.
