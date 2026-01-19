У Києві 24-річний молодик вдарив друга ножем у груди: чим усе закінчилося (фото)

Поліція Києва / © скриншот з відео

У Києві 24-річний молодик вдарив друга ножем у груди. На спецлінію 102 надійшло повідомлення від працівників екстреної медичної допомоги про госпіталізацію у Солом’янському районі 25-річнрого чоловіка з ножовим пораненням грудної клітини.

Про це повідомила поліція Києва у Facebook.

«Правоохоронці встановили, що поранення отримав 25-річний місцевий мешканець, який гостював у квартирі свого 24-річного товариша. Під час застілля між чоловіками виникла суперечка, яка переросла у бійку, в ході якої 24-річний власник квартири завдав гостеві удару ножем в грудну клітину», — йдеться у повідомленні.

Поліцейські затримали нападника.

У Києві 24-річний молодик ледь не зарізав 25-річного товариша / © Поліція Києва

Слідчі, за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, у київській школ: учень із ножем напав на вчительку.