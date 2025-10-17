У Києві 23-річний п’яний молодик розбив двері автобуса та напав на пасажирів: як його покарали (фото)

Розтрощені двері автобуса / © Поліція Києва

У Києві 23-річний п’яний молодик розбив двері автобуса та напав на пасажирів. Подія стался у Дніпровському районі столиці.

Про це повідомила поліція Києва у Facebook.

«У вересні цього року до поліції Києва надійшло звернення від водія автобуса про те, що чоловік на проїжджій частині перегородив рух громадського транспорту. На прохання водія зійти з дороги, нетверезий молодик вибив коліном скло в дверях автобуса, зайшов до салону та почав чіплятись до пасажирів», — йдеться у повідомленні.

Тоді на місці події працювали поліцейські Дніпровського району столиці.

Зібравши необхідні докази, дізнавачі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — грубе порушення громадського порядку, та направили матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом до суду.

Правоохоронці також з’ясували, що підозрюваний на момент скоєння злочину перебував на іспитовому терміні за вчинення наркозлочину. Судом йому було призначено покарання у вигляді пʼяти років позбавлення волі з іспитовим терміном два роки.

23-річний дебошир / © Поліція Києва

Відтак, обвинувачений попри наданий шанс на шлях виправлення не став та знову порушив закон.

Вироком Дніпровського районного суду міста Києва за вчинення хуліганства молодику призначено покарання у вигляді обмеження волі строком на один рік, а також приєднано невідбуту частину покарання за вчинення наркозлочину. У підсумку, порушник проведе за ґратами пʼять років і три місяці.

