У Києві 16-річна дівчина впала в яму з окропом: 73% опіків тіла (фото)

Жахливий інцидент у Києві: дівчина впала в яму з гарячою водою / © Київська міська прокуратура

У Києві 16-річна дівчина впала у яму з окропом, утворену внаслідок аварії тепломережі.

Про це передають поліція і прокуратура столиці.

Трагічний інцидент стався на проспекті Лобановського. Вчора, 2 січня, там стався прорив теплопровідної труби системи централізованого опалення. Гаряча вода вийшла на поверхню, створивши загрозу для пішоходів. Внаслідок пошкодження асфальту утворилося провалля. Проте службові особи не забезпечили належну огорожу та встановлення попереджувальних знаків біля ями з окропом, що становила небезпеку для людей.

Близька 16:00 дівчина безперешкодно пройшла до місця аварії, де впала в яму з гарячою водою, отримавши 73% опіків тіла. Вона перебуває у лікарні у критично важкому стані. На цей час за її життя борються лікарі.

Крім того, опіки ніг отримала 53-річна жінка — вона вступила в гарячу воду, яка текла по тротуару.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 367 — службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки;

ч. 2 ст. 272 — порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки.

Санкція найбільшого покарання передбачає до восьми років позбавлення волі.

