ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
201
Час на прочитання
1 хв

У Києві 14-річна школярка випала з вікна школи: що відомо

Наразі тривають слідчі дії.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Школа

Школа / © Unsplash

У навчальному закладі Дніпровського району столиці сталася надзвичайна подія — з вікна третього поверху випала 14-річна учениця.

Про це повідомили у поліції Києва.

Інцидент стався вдень, і наразі дівчину з травмами госпіталізовано до медичного закладу. Її стан оцінюється як стабільно тяжкий.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, а також ювенальні поліцейські. Правоохоронці встановлюють усі обставини падіння та спілкуються з адміністрацією освітнього закладу.

Наразі невідомо, чи йдеться про нещасний випадок, або про спробу самогубства. Поліція не виключає жодної з версій і проводить всебічну перевірку.

Нагадаємо, зранку 14 травня у Святошинському районі Києва сталася стрілянина в одному з готелів. Інцидент стався близько 07:30 ранку. Як з’ясувалося, стрілок — мешканець Хмельницької області, який нещодавно прибув до Києва по роботі та оселився в готелі. Перебуваючи напідпитку, він здійснив кілька пострілів.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie