У Києві 14-річна школярка випала з вікна школи: що відомо

Школа / © Unsplash

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У навчальному закладі Дніпровського району столиці сталася надзвичайна подія — з вікна третього поверху випала 14-річна учениця.

Про це повідомили у поліції Києва.

Інцидент стався вдень, і наразі дівчину з травмами госпіталізовано до медичного закладу. Її стан оцінюється як стабільно тяжкий.

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На місці події працюють слідчо-оперативна група, а також ювенальні поліцейські. Правоохоронці встановлюють усі обставини падіння та спілкуються з адміністрацією освітнього закладу.

Наразі невідомо, чи йдеться про нещасний випадок, або про спробу самогубства. Поліція не виключає жодної з версій і проводить всебічну перевірку.

Нагадаємо, зранку 14 травня у Святошинському районі Києва сталася стрілянина в одному з готелів. Інцидент стався близько 07:30 ранку. Як з’ясувалося, стрілок — мешканець Хмельницької області, який нещодавно прибув до Києва по роботі та оселився в готелі. Перебуваючи напідпитку, він здійснив кілька пострілів.