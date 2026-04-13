У Києві 14 квітня оголошують перший рівень небезпеки: до чого готуватися

Заморозки / © Pixabay.com/Pexels

У вівторок, 14 квітня, оголошено попередження про небезпеку через нічні заморозки на території Київщини та Києва.

Про це повідомляє Український гідрометцентр у Telegram.

«Мінлива хмарність. Без опадів.️ Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі заморозки 0-3°, температура вдень 11-16° тепла; у Києві вночі 2-4° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°; вдень близько 15° тепла», — йдеться у повідомленні.

Укргідрометцентр оголосив попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по території Київщини та м. Київ.

Вночі 14 квітня по території Київської області в повітрі заморозки 0-3°. ІІ рівень небезпеки, помаранчевий.

Вночі 14 квітня по території м. Київ на поверхні ґрунту заморозки 0-2°. Ірівень небезпеки, жовтий.

«Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам», — зазначили в Українському гідрометцентрі.

Прогноз погоди для київського регіону від 14 до 18 квітня

На Київщині та в м. Києві 14-18 квітня Укргідрометцентр прогнозує різноманітну погоду, проте подібним буде те, що в полі високого тиску опадів не очікується, лише 17-18 квітня вдень місцями невеликий дощ.

«Найближчу ніч, 14 квітня, очікуємо найхолоднішою серед наступних п’яти: по області із заморозками не лише на ґрунті, а й у повітрі, а в столиці їх чекаємо лише на ґрунті, надалі нічна температура в межах 3-8° тепла», — йдеться у повідомленні.

Графік прогнозу погоди / © Укргідрометцентр

Вдень за рахунок прояснень синоптики рохраховують на максимальну температуру по області 12-18°, 17-18 квітня 9-14° через збільшення хмарності.

У столиці найтепліші дні 15-16 квітня (16-18°), 17-18 квітня на 5° прохолодніше (11-13°) через хмари та місцями невеликий дощ.

