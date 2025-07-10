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У Києві двоє загиблих, ще 13 осіб постраждало внаслідок масованого обстрілу (оновлено)
Під час обстрілу ворог застосував дрони, балістичні й крилаті ракети.
У Києві внаслідок нічного масованого обстрілу постраждало щонайменше 12 осіб.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
«Наразі 12 постраждалих у столиці внаслідок масованої ворожої атаки», — заявив Кличко.
Крім того, він повідомив, що 9 людей медики госпіталізувати, трьом надали допомогу на місці.
Пізніше у КМВА заявили, що внаслідок атаки загинуло двоє людей, а кількість постраждалих зросла до 13 осіб.
Вночі ворог атакував Київ ударними безпілотниками, балістичними та крилатими ракетами.
Раніше повідомлялося, що в ніч проти 10 липня у Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 10 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.