У Києві двоє загиблих, ще 13 осіб постраждало внаслідок масованого обстрілу (оновлено)

РФ масовано атакувала Київ / © ТСН.ua

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У Києві внаслідок нічного масованого обстрілу постраждало щонайменше 12 осіб.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Наразі 12 постраждалих у столиці внаслідок масованої ворожої атаки», — заявив Кличко.

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Крім того, він повідомив, що 9 людей медики госпіталізувати, трьом надали допомогу на місці.

Пізніше у КМВА заявили, що внаслідок атаки загинуло двоє людей, а кількість постраждалих зросла до 13 осіб.

Вночі ворог атакував Київ ударними безпілотниками, балістичними та крилатими ракетами.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 10 липня у Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

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Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 10 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.