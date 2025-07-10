ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1819
Час на прочитання
1 хв

У Києві двоє загиблих, ще 13 осіб постраждало внаслідок масованого обстрілу (оновлено)

Під час обстрілу ворог застосував дрони, балістичні й крилаті ракети.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
РФ масовано атакувала Київ

РФ масовано атакувала Київ / © ТСН.ua

У Києві внаслідок нічного масованого обстрілу постраждало щонайменше 12 осіб.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Наразі 12 постраждалих у столиці внаслідок масованої ворожої атаки», — заявив Кличко.

Крім того, він повідомив, що 9 людей медики госпіталізувати, трьом надали допомогу на місці.

Пізніше у КМВА заявили, що внаслідок атаки загинуло двоє людей, а кількість постраждалих зросла до 13 осіб.

Вночі ворог атакував Київ ударними безпілотниками, балістичними та крилатими ракетами.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 10 липня у Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 10 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie