ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
50
Час на прочитання
2 хв

У Києві 10 відділень пошти цілодобово працюватимуть як Пункти Незламності: як їх знайти

«Нова пошта» опублікувала адреси всіх столичних відділень, які працюватимуть цілодобово.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
"Нова пошта" в Києві

"Нова пошта" в Києві / © Нова пошта

У суботу, 31 січня, 10 відділень «Нової пошти» в Києві переходять на цілодобовий режим роботи як Пункти Незламності, щоб мешканці столиці отримали додаткову можливість зігрітися та зарядити свої гаджети під час енергетичної кризи.

Про це повідомили у пресслужбі логістичної компанії.

У «Новій пошті» пояснили, що таке рішення зумовлене складною ситуацією з енергетикою в столиці.

«Ми хочемо, щоб у киян було більше місць, куди можна прийти у будь-який час доби за потреби», — йдеться у повідомленні.

У відділеннях, які працюватимуть як Пункти Незламності можна буде:

  • підзарядити телефон, ноутбук, планшет, навушники, повербанк тощо;

  • під’єднатися до Wi-Fi;

  • випити чаю або кави, зігрітися;

  • отримати поштові послуги;

  • зняти готівку (без комісії з карт NovaPay);

  • зробити лікувальні процедури, що потребують електроенергії, як-от процедури з небулайзером.

«Нова пошта» опублікувала адреси всіх столичних відділень, які працюватимуть цілодобово.

Відділення на Правому березі:

  • No 310, вул. Бакинська, 30

  • No 308, вул. Нижній Вал, 7-9

  • No 543, вул. Хрещатик, 16A

  • No 58, вул. Олекси Тихого, 49

  • No 243, просп. Повітряних Сил, ЗА 

  • No 88, вул. Якуба Коласа, 15

  • No 163, вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 5

Відділення на Лівому березі:

  • No 19, вул. Райдужна, 25Б

  • No 52, просп. М.Бажана, 3

  • No 184, бульв. Верховної Ради 14Б

«Чекатимемо на вас у будь-яку годину, приходьте. Ми завжди поруч навіть у найтемніші моменти», — йдеться у повідомленні «Нової пошти».

Нагадаємо, станом на вечір 31 січня у Києві без опалення залишаються 3419 багатоповерхівок — переважно на правому березі столиці.

Дата публікації
Кількість переглядів
50
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie