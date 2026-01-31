У Києві 10 відділень пошти цілодобово працюватимуть як Пункти Незламності: як їх знайти

"Нова пошта" в Києві / © Нова пошта

У суботу, 31 січня, 10 відділень «Нової пошти» в Києві переходять на цілодобовий режим роботи як Пункти Незламності, щоб мешканці столиці отримали додаткову можливість зігрітися та зарядити свої гаджети під час енергетичної кризи.

Про це повідомили у пресслужбі логістичної компанії.

У «Новій пошті» пояснили, що таке рішення зумовлене складною ситуацією з енергетикою в столиці.

«Ми хочемо, щоб у киян було більше місць, куди можна прийти у будь-який час доби за потреби», — йдеться у повідомленні.

У відділеннях, які працюватимуть як Пункти Незламності можна буде:

підзарядити телефон, ноутбук, планшет, навушники, повербанк тощо;

під’єднатися до Wi-Fi;

випити чаю або кави, зігрітися;

отримати поштові послуги;

зняти готівку (без комісії з карт NovaPay);

зробити лікувальні процедури, що потребують електроенергії, як-от процедури з небулайзером.

«Нова пошта» опублікувала адреси всіх столичних відділень, які працюватимуть цілодобово.

Відділення на Правому березі:

No 310, вул. Бакинська, 30

No 308, вул. Нижній Вал, 7-9

No 543, вул. Хрещатик, 16A

No 58, вул. Олекси Тихого, 49

No 243, просп. Повітряних Сил, ЗА

No 88, вул. Якуба Коласа, 15

No 163, вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 5

Відділення на Лівому березі:

No 19, вул. Райдужна, 25Б

No 52, просп. М.Бажана, 3

No 184, бульв. Верховної Ради 14Б

«Чекатимемо на вас у будь-яку годину, приходьте. Ми завжди поруч навіть у найтемніші моменти», — йдеться у повідомленні «Нової пошти».

Нагадаємо, станом на вечір 31 січня у Києві без опалення залишаються 3419 багатоповерхівок — переважно на правому березі столиці.