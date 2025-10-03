У Києві 17-річний хлопець та спільники полювали на жертв через застосунки для знайомств: чим усе закінчилося (фото)

Спільники затримані 19 / 255 / © Freepik

Реклама

У Києві 17-річний хлопець та спільники полювали на жертв через застосунки для знайомств.

Про це повідомила Київська міська прокуратура у Facebook.

«За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 17-річному підлітку та двом молодикам 18 та 21 року, які вчинили розбійний напад на чоловіка», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Встановлено, що 17-річний хлопець під вигаданим ім’ям зареєструвався на одному з каналів знайомств у застосунку Telegram. Там він познайомився з 28-річним чоловіком та одразу погодився прийти до нього додому з метою наживи. Тож щойно хлопець прийшов до квартири нового знайомого, він впустив туди й двох своїх спільників.

Спільники шукали жертв у додатках для знайомств / © Київська міська прокуратура

Спільники шукали жертв у додатках для знайомств / © Київська міська прокуратура

Спільники шукали жертв у додатках для знайомств / © Київська міська прокуратура

У квартирі нападники зв’язали власника житла та побили, вимагаючи надати доступ до банківських карток. Після цього вони перерахували собі його гроші, забрали золоті прикраси та документи на квартиру.

Наразі підлітку та його спільникам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 та ч. 1 ст. 357 КК України, а саме у розбої, вчиненому групою осіб в умовах воєнного стану та у викраденні документів.

Нагадаємо, у Києві дівчина познайомилася з хлопцем і покликала додому, а той її обікрав.