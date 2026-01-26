У Коцюбинському в багатоповерхівці вибухнув газовий балон: є постраждалі

Наслідки вибуху газового балона у квартирі / © Поліція Київської області

У селищі Коцюбинське, що в Бучанському районі, під Києвом стався вибух у квартирі багатоповерхового будинку.

Про це повідомила поліція Київщини у Telegram.

За даними поліціянтів, причиною інциденту стало порушення правил експлуатації газового обладнання.

Подробиці інциденту

Повідомлення про вибух надійшло до правоохоронців від сусіда, який почув гучний звук в одному з помешкань. На місце події негайно прибули працівники поліції та медики.

Як попередньо встановили слідчі, мешканці квартири намагалися нагріти воду, використовуючи портативний туристичний газовий балон. Під час експлуатації пристрою стався вибух, що призвів до травмування людей та пошкодження майна.

Стан постраждалих

Внаслідок вибуху постраждали двоє людей:

69-річний чоловік — отримав опіки та був терміново госпіталізований;

жінка — також отримала опіки різного ступеня тяжкості.

Наразі поліція Київщини встановлює всі остаточні обставини події.

Нагадаємо, на Вінниччині через вибух газового балона загинула жінка.