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- Київ
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У КМВА сказали, чи плануються зміни в графіку комендантської години на Великдень
Наш ворог підступний, тож слід бути уважними та обережними.
У Києві посилюють заходи безпеки під час проведення Великодніх свят. Зміни в графіку комендантської години не передбачено.
Про це повідомили у КМВА.
Жителів закликали реагувати на сигнали повітряної тривоги і в разі загрози прямуйте до укриттів.
“Ми не віримо будь-яким "запевненням" росіян. Ми знаємо, що маємо справу з катами та терористами. І ми переможемо. Тому що світло обов'язково переможе темряву”, — акцентували у відомстві.
Раніше ми розповідали про традиції святкування світлого свята Великодня.