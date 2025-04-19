У КМВА сказали, чи плануються зміни в графіку комендантської години на Великдень

Великдень / © Credits

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У Києві посилюють заходи безпеки під час проведення Великодніх свят. Зміни в графіку комендантської години не передбачено.

Про це повідомили у КМВА.

Жителів закликали реагувати на сигнали повітряної тривоги і в разі загрози прямуйте до укриттів.

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“Ми не віримо будь-яким "запевненням" росіян. Ми знаємо, що маємо справу з катами та терористами. І ми переможемо. Тому що світло обов'язково переможе темряву”, — акцентували у відомстві.

Раніше ми розповідали про традиції святкування світлого свята Великодня.