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- Київ
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У КМВА розповіли про наслідки атаки на Київ
У кількох районах столиці зафіксовані руйнування.
Внаслідок ворожої атаки в ніч проти 25 травня по обʼєктах цивільної інфраструктури Києва зафіксовано пошкодження гуртожитку, із займанням, а також падіння уламків збитих ворожих БпЛА в кількох локаціях у Голосіївському районі.
Про це йдеться у повідомлені Київської міської військової адміністрації.
Повідомляється також про руйнування 2-го поверху приватного житлового будинку у Дніпровському районі столиці.
У Шевченківському районі було пошкоджено бізнес-центр.
Станом на 04:00 підтверджено 11 постраждалих віком від 18 до 62 років. Інформація уточнюється.
На всіх місцях пошкоджень працюють рятувальники, інші служби.
Раніше повідомлялося, що у Росії в ніч проти 25 травня в небо піднялася стратегічна авіація ворога, яка може здійснити ракетний удар по Україні.
Пізніше стало відомо, що російські загарбники в ніч проти 25 травня здійснили масований ракетний обстріл України.