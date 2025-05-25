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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
865
Час на прочитання
1 хв

У КМВА розповіли про наслідки атаки на Київ

У кількох районах столиці зафіксовані руйнування.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Обстріл

Обстріл / © ТСН.ua

Внаслідок ворожої атаки в ніч проти 25 травня по обʼєктах цивільної інфраструктури Києва зафіксовано пошкодження гуртожитку, із займанням, а також падіння уламків збитих ворожих БпЛА в кількох локаціях у Голосіївському районі.

Про це йдеться у повідомлені Київської міської військової адміністрації.

Повідомляється також про руйнування 2-го поверху приватного житлового будинку у Дніпровському районі столиці.

У Шевченківському районі було пошкоджено бізнес-центр.

Станом на 04:00 підтверджено 11 постраждалих віком від 18 до 62 років. Інформація уточнюється.

На всіх місцях пошкоджень працюють рятувальники, інші служби.

Раніше повідомлялося, що у Росії в ніч проти 25 травня в небо піднялася стратегічна авіація ворога, яка може здійснити ракетний удар по Україні.

Пізніше стало відомо, що російські загарбники в ніч проти 25 травня здійснили масований ракетний обстріл України.

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