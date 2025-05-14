У КМДА роз’яснили ситуацію щодо постачання гарячої води влітку

Гаряча вода / © Pixabay

Реклама

Інформація щодо припинення постачання гарячої води в Києві влітку не відповідає дійсності.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

КП «Київтеплоенерго» спростувало чутки, закликавши медіа не поширювати недостовірні дані про припинення постачання гарячої води, що нібито обумовлено економічними проблемами або нестачею газу.

Реклама

«Постачатимуть гарячу воду влітку, у штатному режимі. Окремі випадки тимчасової відсутності гарячої води можуть бути пов’язані лише з аварійними ситуаціями або з проведенням планових гідравлічних випробувань», — йдеться у повідомленні.

Місцева влада наголосила, що аварійні ситуації «Київтеплоенерго» зазвичай ліквідує протягом доби, після чого одразу відновлюється постачання послуг. Також повідомляється, що регламентні роботи з тестування теплових мереж та підготовки до зими тривають до 2 тижнів, з можливими незначними коригуваннями через виявлені пошкодження. Комунальні служби активно працюють, щоб завершити всі підготовчі роботи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що засновник ГО «Спілка споживачів комунальних послуг» Олег Попенко повідомив, що начебто влітку у столиці не буде гарячої води.