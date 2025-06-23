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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У ДСНС показали наслідки атаки на Київ (фото)

У ніч на 23 червня Київ знову зазнав комбінованого обстрілу безпілотниками та ракетами.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Наслідки атаки на Київ

Наслідки атаки на Київ / © ДСНС

У ніч проти неділі, 23 червня, Київ вкотре опинився під масованою атакою дронів-камікадзе та балістичних ракет.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, наслідки обстрілів ліквідовуються на кількох локаціях міста, зокрема у Солом’янському та Шевченківському районах.

У Шевченківському районі внаслідок атаки пошкоджено перекриття 4-го та 5-го поверхів п’ятиповерхового житлового будинку, частково зруйновано дах. У дворі сталася пожежа автомобілів. За допомогою автодрабини та триколінної драбини проводиться евакуація мешканців. Наразі врятовано сімох людей, серед них — вагітна жінка.

У Солом’янському районі вогнеборці ліквідували загоряння даху будівлі бізнесцентру. За іншою адресою сталася пожежа в чотириповерховій офісній будівлі на площі 800 кв. м — гасіння триває.

Також зафіксовані займання на відкритих територіях унаслідок падіння уламків безпілотників, пошкоджено кілька нежитлових будівель.

Інформація про можливих постраждалих уточнюється.

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© ДСНС

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 23 червня завдали масованого ракетно-дронового удару по Києву та Київській області.

Ми раніше інформували, що ворог в ніч проти 23 червня обстріляв Київ та область балістичним озброєнням.

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