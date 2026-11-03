У домівках киян зникла вода: ворожий удар знеструмив водоканал

Відключення світла і перебої з водою / © ТСН.ua

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У Києві можливі тимчасові перебої з водою. Річ у тім, що через російські атаки на енергетику об’єкти «Київводоканалу» залишилися без світла.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

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У столиці через знеструмлення основних об’єктів «Київводоканалу» можуть тимчасово виникати перебої з водопостачанням. Причиною стали ворожі атаки та пошкодження енергетичної інфраструктури.

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Фахівці «Київводоканалу» разом з енергетиками працюють над стабілізацією ситуації та вживають усіх необхідних заходів, щоб якнайшвидше відновити водопостачання в столиці.

«Після відновлення електроживлення знадобиться певний час для запуску обладнання, наповнення водопровідних мереж та стабілізації тиску», — попередили в КМДА.

Там також нагадали, що набрати питну воду можна у міських бюветах. Адреси найближчих бюветних комплексів доступні на сайті КП «Київводфонд».

Нагадаємо, через російські обстріли 3 листопада у Києві, Київській та Дніпропетровській областях запровадили екстрені відключення світла, під час яких графіки не діють.

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Також внаслідок атак знеструмлення зафіксували у Вінницькій, Одеській, Житомирській, Харківській та Полтавській областях, де енергетики проводять відновлювальні роботи. В частині регіонів України до кінця доби діють погодинні відключення світла обсягом до чотирьох черг.

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