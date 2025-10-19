У Деснянському районі Києва сталася пожежа у багатоповерхівці, є постраждалі (фото, відео)

Постраждалий при пожежі / © ДСНС

Реклама

У Деснянському районі Києва, на Лісовому проспекті, сталася пожежа у багатоповерхівці. Загоряння виникло у квартирі на шостому поверсі дев’ятиповерхового будинку.

Про це повідомили у КМДА та ДСНС у Telegram.

Під час ліквідації пожежі рятувальники врятували 7 осіб, серед яких троє дітей. Ще 10 мешканців з верхніх поверхів вивели на свіже повітря.

Реклама

Вогнеборці виявили чоловіка у тяжкому стані, якого передали медикам. Загалом троє людей постраждали: двох госпіталізували, один перебуває у важкому стані, ще одному надали допомогу на місці.

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

Площа займання склала близько 30 кв. м. Причину пожежі наразі з’ясовують правоохоронці.

© ДСНС

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 19 жовтня у Голосіївському районі Києва спалахнула пожежа у квартирі багатоповерхового будинку.