У Деснянському районі Києва сталася пожежа у багатоповерхівці, є постраждалі (фото, відео)
Вогонь охопив квартиру на шостому поверсі, площа загоряння склала 30 кв. м.
У Деснянському районі Києва, на Лісовому проспекті, сталася пожежа у багатоповерхівці. Загоряння виникло у квартирі на шостому поверсі дев’ятиповерхового будинку.
Про це повідомили у КМДА та ДСНС у Telegram.
Під час ліквідації пожежі рятувальники врятували 7 осіб, серед яких троє дітей. Ще 10 мешканців з верхніх поверхів вивели на свіже повітря.
Вогнеборці виявили чоловіка у тяжкому стані, якого передали медикам. Загалом троє людей постраждали: двох госпіталізували, один перебуває у важкому стані, ще одному надали допомогу на місці.
Площа займання склала близько 30 кв. м. Причину пожежі наразі з’ясовують правоохоронці.
