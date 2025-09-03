У Деснянському районі Києва впав російський дрон

ППО / © Associated Press

У ніч проти 3 вересня 2025 року у Деснянському районі Києва впав ворожий безпілотний літальний апарат. За словами начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, попередньо обійшлося без пожежі та руйнувань.

Наразі всі необхідні служби вже прямують на місце падіння для перевірки території та уточнення наслідків.

Мешканців закликають залишатися в укриттях до відбою тривоги та не публікувати фото чи відео роботи сил ППО.

Нагадаємо, що у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка є загроза.