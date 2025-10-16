- Дата публікації
У Чорнобильському заповіднику вдалося зафіксувати рідкісну зустріч двох хижаків: фото
Побачити разом рись і сову на одному кадрі є справжньою удачею для дослідників.
У Чорнобильському заповіднику на Київщині зафіксували рідкісну ранкову зустріч двох хижаків. На одному кадрі опинились рись та сіра сова, яка зазвичай ховається ще до появи перших променів сонця.
Про це йдеться у повідомленні заповідника у Facebook.
Такий кадр є справжньою удачею для дослідників.
«Сьогодні ділимося унікальним моментом із життя дикої природи — фотопастка зафіксувала одночасну присутність двох хижаків: рисі євразійської (Lynx lynx) та сірої сови (Strix nebulosa) на світанку», — йдеться в повідомленні.
Як зазначили у пресслужбі заповідника, кадри, зафіксовані фотопасткою — справжній подарунок для дослідників. Рись — обережна і потайна, рідко потрапляє в об’єктиви апаратури. Сіра сова — нічна мисливиця, яка зазвичай зникає ще до перших променів сонця.
«Побачити їх разом — надзвичайна рідкість і справжня удача!», — наголосили фахівці Зони відчуження.
Нагадаємо, у вересні у Чорнобильському заповіднику рись євразійська вже потрапляла до фотопастки. Цей вид є рідкісним, він зникав минулого століття з території українського Полісся. На щастя, зараз популяція рисі є цілком сталою на заповідній території.