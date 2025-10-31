У Чорнобильському заповіднику помітили обережного господаря боліт: з’явилося фото

Журавель / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

На території Чорнобильського заповідника у Київській області фотопастка зафіксувала журавля сірого – дуже обережного птаха, до якого підібратися вкрай важко. Дослідники називають його «обережним господарем боліт».

Про це йдеться у повідомленні Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook.

«Під час вивчення місць гніздування журавля сірого дослідники постійно працюють на водно-болотних угіддях, адже саме там ці величні птахи будують гнізда й виховують пташенят. Інколи трапляються й незвичайні зустрічі журавлів у лісах, коли дорослі птахи водять молодь. Такі моменти фіксують не лише під час польових спостережень, а й за допомогою фотопасток», — розповіли у заповіднику.

За словами науковців, точна чисельність гніздової популяції журавлів у Чорнобильському заповіднику поки що невідома, проте, за оцінками, вона становить близько 15-18 пар.

«Надзвичайна обережність журавлів ускладнює проведення повноцінних обліків — саме тому кожна зустріч із цими птахами є справжньою подією для наших дослідників», — йдеться у повідомленні.

Журавель сірий — обережний господар боліт / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Журавель сірий: що про нього відомо

Журавель сірий — великий птах, який включений до Червоної книги України. Довжина тіла — 100-130 см, вага може перевищувати 6 кг, розмах крил — 180-240 см. Має гучний трубний пронизливий крик, який можна почути на значній відстані. Мешкає в Європі й Азії, та є третім за чисельністю видом родини журавлевих.

Місця перебування журавля сірого — важкоприступні, частіше лісові, болота в долинах річок та навколо великих озер. Він моногамний, пари постійні. Гнізда робить зі стебел, листя, шматочків торфу, моху та влаштовує «домівки» на сухому місці серед болота (на купині або дернині), частіше на межі лісу і болота. У кладці 1-3 яйця. Живиться переважно рослинною їжею (зелені частини рослин, насіння злаків, ягоди брусниці, журавлини), а також комахами, молюсками та дрібними хребетними.

Нагадаємо, у червні у Чорнобильському заповіднику вчені виявили гнізда чорного лелеки з пташенятами. Цей вид в Україні вважається одним із найзагадковіших та найменш досліджених. Пташенят кільцювали для подальших наукових спостережень.