- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 2413
- Час на прочитання
- 1 хв
У Чорнобильському заповіднику помітили непроханого хижака
Американська норка або візон річковий є інвазивним видом для природи України. На жаль, через свою агресивність і всеїдність американська норка витісняє місцеві види, зокрема рідкісну європейську норку.
У Чорнобильському заповіднику помітили непроханого хижака.
Про це повідомили співробітники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook.
«Під час обстеження території наші фахівці помітили американську норку (візона річкового), яка є інвазивним видом для природи України. Вона поширилася з хутряних ферм і вже встигла пристосуватися до наших водойм», — кажуть у заповіднику.
Цей хижак — чудовий плавець і мисливець. Живе біля річок, озер і боліт, харчується рибою, земноводними, гризунами та ракоподібними. На жаль, через свою агресивність і всеїдність американська норка витісняє місцеві види, зокрема рідкісну європейську норку.
Американська норка робить лігво під каменями або корінням дерев, пристосовує нори бобра або ондатри. Такі нори можуть бути до 3 метрів завдовжки й до 1 метра вглиб від поверхні і, зазвичай, мають декілька входів трохи вище рівня води.
У природі ворогами американської норки стають лисиці, рисі, ведмеді, хижі птахи та річкові видри. З метою самозахисту річковий візон може викидати на агресора секрет анальних залоз. Він має різкий мускусний запах і викликає нудоту у багатьох хижаків.
Нагадаємо, під Чорнобилем до фотопастки потрапили дикі звірі, які шукали собі поживу.