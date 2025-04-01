ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
2413
Час на прочитання
1 хв

У Чорнобильському заповіднику помітили непроханого хижака

Американська норка або візон річковий є інвазивним видом для природи України. На жаль, через свою агресивність і всеїдність американська норка витісняє місцеві види, зокрема рідкісну європейську норку.

Автор публікації
Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Американська норка

Американська норка або візон річковий / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У Чорнобильському заповіднику помітили непроханого хижака.

Про це повідомили співробітники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook.

«Під час обстеження території наші фахівці помітили американську норку (візона річкового), яка є інвазивним видом для природи України. Вона поширилася з хутряних ферм і вже встигла пристосуватися до наших водойм», — кажуть у заповіднику.

Цей хижак — чудовий плавець і мисливець. Живе біля річок, озер і боліт, харчується рибою, земноводними, гризунами та ракоподібними. На жаль, через свою агресивність і всеїдність американська норка витісняє місцеві види, зокрема рідкісну європейську норку.

Американська норка робить лігво під каменями або корінням дерев, пристосовує нори бобра або ондатри. Такі нори можуть бути до 3 метрів завдовжки й до 1 метра вглиб від поверхні і, зазвичай, мають декілька входів трохи вище рівня води.

У природі ворогами американської норки стають лисиці, рисі, ведмеді, хижі птахи та річкові видри. З метою самозахисту річковий візон може викидати на агресора секрет анальних залоз. Він має різкий мускусний запах і викликає нудоту у багатьох хижаків.

Нагадаємо, під Чорнобилем до фотопастки потрапили дикі звірі, які шукали собі поживу.

Дата публікації
Кількість переглядів
2413
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie