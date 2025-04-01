Американська норка або візон річковий / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

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У Чорнобильському заповіднику помітили непроханого хижака.

Про це повідомили співробітники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook.

«Під час обстеження території наші фахівці помітили американську норку (візона річкового), яка є інвазивним видом для природи України. Вона поширилася з хутряних ферм і вже встигла пристосуватися до наших водойм», — кажуть у заповіднику.

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Цей хижак — чудовий плавець і мисливець. Живе біля річок, озер і боліт, харчується рибою, земноводними, гризунами та ракоподібними. На жаль, через свою агресивність і всеїдність американська норка витісняє місцеві види, зокрема рідкісну європейську норку.

Американська норка робить лігво під каменями або корінням дерев, пристосовує нори бобра або ондатри. Такі нори можуть бути до 3 метрів завдовжки й до 1 метра вглиб від поверхні і, зазвичай, мають декілька входів трохи вище рівня води.

У природі ворогами американської норки стають лисиці, рисі, ведмеді, хижі птахи та річкові видри. З метою самозахисту річковий візон може викидати на агресора секрет анальних залоз. Він має різкий мускусний запах і викликає нудоту у багатьох хижаків.

Нагадаємо, під Чорнобилем до фотопастки потрапили дикі звірі, які шукали собі поживу.