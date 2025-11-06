У Чорнобильському заповіднику помітили найменшу у світі сову: з’явилося фото

Сичик-горобець / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Реклама

У Чорнобильському заповіднику на Київщині помітили найменшу у світі сову — крихітного сичика-горобця. Довжина його тіла — 15-17 см з пір’ям, а вага і зовсім смішна — 50-77 грамів.

Про це повідомив Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник у Facebook та оприлюднив фото.

«У глибоких чорнобильських лісах, серед старих сосен і дуплистих дерев, живе найменша сова України. Маленьке тіло, великі очі й гострий погляд справжнього мисливця — усе це про нього. Наразі в Заповіднику відомо 39 місць перебування цього виду, а чисельність популяції може сягати понад 50-60 пар», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Сичик-горобець вперше був помічений на території Чорнобильської зони 2017 року / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Попри свій мініатюрний вигляд, сичик — справжній хижак. Він полює вдень, зранку та перед сутінками, на відміну від більшості сов, що активні лише вночі. У його меню: дрібні гризуни, птахи та великі комахи. Перед зимівлею він навіть робить запаси їжі, ховаючи здобич у дуплах.

Сичик-горобець внесений до Червоної книги України / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Гніздується сичик у старих дуплах дятлів, а під «житлом» нерідко можна знайти рештки їжі. Якщо ж удень цей потайний птах видає себе голосом або з’являється на очі, його одразу починають переслідувати дрібні птахи, гучно попереджаючи інших про небезпеку.

Нагадаємо, під Чорнобилем до фотопастки потрапив рідкісний птах, що уникає людей. Чорний лелека веде потайний спосіб життя і навіть дослідникам нечасто вдається його побачити.