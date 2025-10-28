ТСН у соціальних мережах

Київ
289
1 хв

У Чорнобильському заповіднику до фотопастки потрапив обережний хижак

Погляд вовка нагадує, що дикі ліси Полісся живуть своїм, незалежним від людини ритмом.

Світлана Несчетна
Сірий вовк

Сірий вовк / © pixabay.com

Чорнобильський заповідник на Київщині поділився унікальними кадрами, які вкотре нагадують про незалежне життя дикої природи в українському Поліссі. Фотопастка зафіксувала вовка, чий погляд спрямований просто в об’єктив, став символом вільного ритму лісу.

Про це йдеться у повідомленні Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook.

«Фотопастка зафіксувала вовка: його погляд, спрямований прямо в об’єктив, ніби нагадування, що дикі ліси Полісся живуть своїм ритмом, незалежним від людини», — йдеться у повідомленні.

Нічний господар Полісся

Для вовків нічний ліс — це не дика пустка, а їхній дім, сповнений знайомих запахів, слідів і тіней. Кадри, отримані з фотопастки, демонструють, як під покровом темряви хижаки:

  • М’яко рухаються стежками, непомітними для стороннього ока.

  • Уважно дослухаються до кожного шарудіння.

  • Відчувають запах здобичі на великій відстані.

  • Спілкуються між собою короткими, ледь чутними звуками.

Фотопастка Чорнобильського заповідника вночі зафіксувала вовка / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Фотопастка Чорнобильського заповідника вночі зафіксувала вовка / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Ці тварини є важливою ланкою екосистеми Полісся, а їхня присутність свідчить про здоровий стан дикої природи Заповідника. Фотографія — це не лише вдалий кадр, але й потужне нагадування, що навіть поруч із людською діяльністю існують світи, які живуть за своїми, тисячолітніми законами.

Раніше повідомлялось, що чорнобильські вовки-мутанти виробили стійкість до раку.

