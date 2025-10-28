У Чорнобильському заповіднику до фотопастки потрапив обережний хижак

Сірий вовк / © pixabay.com

Реклама

Чорнобильський заповідник на Київщині поділився унікальними кадрами, які вкотре нагадують про незалежне життя дикої природи в українському Поліссі. Фотопастка зафіксувала вовка, чий погляд спрямований просто в об’єктив, став символом вільного ритму лісу.

Про це йдеться у повідомленні Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook.

«Фотопастка зафіксувала вовка: його погляд, спрямований прямо в об’єктив, ніби нагадування, що дикі ліси Полісся живуть своїм ритмом, незалежним від людини», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Нічний господар Полісся

Для вовків нічний ліс — це не дика пустка, а їхній дім, сповнений знайомих запахів, слідів і тіней. Кадри, отримані з фотопастки, демонструють, як під покровом темряви хижаки:

М’яко рухаються стежками, непомітними для стороннього ока.

Уважно дослухаються до кожного шарудіння.

Відчувають запах здобичі на великій відстані.

Спілкуються між собою короткими, ледь чутними звуками.

Фотопастка Чорнобильського заповідника вночі зафіксувала вовка / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Ці тварини є важливою ланкою екосистеми Полісся, а їхня присутність свідчить про здоровий стан дикої природи Заповідника. Фотографія — це не лише вдалий кадр, але й потужне нагадування, що навіть поруч із людською діяльністю існують світи, які живуть за своїми, тисячолітніми законами.

Раніше повідомлялось, що чорнобильські вовки-мутанти виробили стійкість до раку.