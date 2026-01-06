- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 145
- Час на прочитання
- 2 хв
У Чорнобильській зоні лось вийшов на дорогу "по ласощі": з'явилося відео
Фахівці пояснюють: лосів приваблює сіль, якою дорожні служби обробляють автошляхи під час ожеледиці.
У зоні відчуження на Київщині дикі тварини дедалі частіше виходять на проїжджу частину. Фахівці пояснюють: лосів приваблює сіль, якою дорожні служби обробляють автошляхи під час ожеледиці.
У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували лося, який вибіг на трасу. Тварина не виявляла остраху перед технікою, адже мала конкретну мету — знайти мінерали, необхідні організму в зимовий період. Відповідне відео поширили місцеві Telegram-канали.
Чому сіль приваблює диких тварин?
Взимку козулі, олені та лосі відчувають гострий дефіцит солі в раціоні. Суміш, якою посипають дороги для боротьби з ожеледицею, стає для них легкодоступним «солонцем».
Злизуючи сіль із асфальту або узбіччя, тварини втрачають пильність і можуть раптово з’явитися перед автомобілем, що рухається.
Заклик зоозахисників та екологів
Активісти та адміністрація заповідника закликають водіїв, які мають дозвіл на пересування зоною відчуження, бути максимально обережними.
Рекомендації для водіїв
Дотримуйтеся швидкісного режиму: у лісистій місцевості та на території заповідників швидкість має бути мінімальною.
Зважайте на сутінки: лосі найбільш активні на світанку та у вечірній час, коли видимість на дорозі обмежена.
Не намагайтеся наблизитися: якщо ви побачили тварину на дорозі, краще зупинитися і дати їй можливість спокійно піти в ліс.
«Лось — це масивна тварина, вага якої може сягати 500-600 кг. Зіткнення з таким велетнем на швидкості є смертельно небезпечним як для звіра, так і для водія та пасажирів авто», — наголошують фахівці.
Раніше екологи зазначали, що через відсутність активного антропогенного впливу популяція диких тварин у Чорнобильській зоні стабільно зростає, що вимагає від людей особливої відповідальності під час перебування на цій території.
Нагадаємо, у Чорнобильському заповіднику зафіксували рекорд: помічено унікальне стадо оленів.