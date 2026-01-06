ТСН у соціальних мережах

Київ
145
2 хв

У Чорнобильській зоні лось вийшов на дорогу "по ласощі": з'явилося відео

Фахівці пояснюють: лосів приваблює сіль, якою дорожні служби обробляють автошляхи під час ожеледиці.

Світлана Несчетна
Лось під Чорнобилем

Лось під Чорнобилем / © скриншот з відео

У зоні відчуження на Київщині дикі тварини дедалі частіше виходять на проїжджу частину. Фахівці пояснюють: лосів приваблює сіль, якою дорожні служби обробляють автошляхи під час ожеледиці.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували лося, який вибіг на трасу. Тварина не виявляла остраху перед технікою, адже мала конкретну мету — знайти мінерали, необхідні організму в зимовий період. Відповідне відео поширили місцеві Telegram-канали.

Чому сіль приваблює диких тварин?

Взимку козулі, олені та лосі відчувають гострий дефіцит солі в раціоні. Суміш, якою посипають дороги для боротьби з ожеледицею, стає для них легкодоступним «солонцем».

Злизуючи сіль із асфальту або узбіччя, тварини втрачають пильність і можуть раптово з’явитися перед автомобілем, що рухається.

Лось у Чорнобильському заповіднику / © скриншот з відео

Лось у Чорнобильському заповіднику / © скриншот з відео

Заклик зоозахисників та екологів

Активісти та адміністрація заповідника закликають водіїв, які мають дозвіл на пересування зоною відчуження, бути максимально обережними.

Рекомендації для водіїв

  • Дотримуйтеся швидкісного режиму: у лісистій місцевості та на території заповідників швидкість має бути мінімальною.

  • Зважайте на сутінки: лосі найбільш активні на світанку та у вечірній час, коли видимість на дорозі обмежена.

  • Не намагайтеся наблизитися: якщо ви побачили тварину на дорозі, краще зупинитися і дати їй можливість спокійно піти в ліс.

«Лось — це масивна тварина, вага якої може сягати 500-600 кг. Зіткнення з таким велетнем на швидкості є смертельно небезпечним як для звіра, так і для водія та пасажирів авто», — наголошують фахівці.

Раніше екологи зазначали, що через відсутність активного антропогенного впливу популяція диких тварин у Чорнобильській зоні стабільно зростає, що вимагає від людей особливої відповідальності під час перебування на цій території.

Нагадаємо, у Чорнобильському заповіднику зафіксували рекорд: помічено унікальне стадо оленів.

