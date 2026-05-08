У Чорнобилі спалахнула гігантська пожежа: у вогні понад 1000 гектарів, загасити не вдається (фото)

Пожежа в Чорнобильській зоні відчуження / © ДСНС

У Чорнобильській зоні відчуження триває боротьба з масштабною пожежею, що охопила понад 1100 гектарів лісу. Сильний вітер та суха погода сприяють швидкому поширенню вогню на нові ділянки.

Про це повідомила ДСНС України.

Через потужні пориви вітру пожежа в зоні відчуження швидко поширюється лісовою територією та перекидається на нові квартали масиву. За попередніми оцінками, площа займання вже перевищила 1100 гектарів.

Ускладнюють ситуацію сухі погодні умови, сильний вітер і мінна небезпека на частині території, через що можливості для гасіння суттєво обмежені. На окремих лісових ділянках роботи тимчасово призупинили через ризик виявлення вибухонебезпечних предметів.

До боротьби з вогнем залучили підрозділи ДСНС, спецтехніку та представників інших служб. Рятувальники працюють у посиленому режимі — локалізують осередки займання та намагаються не допустити подальшого поширення пожежі.

Роботи з ліквідації пожежі тривають.

Нагадаємо, на півночі Чернігівської області через обстріли РФ виникла масштабна лісова пожежа на площі близько 2400 гектарів. Вогонь охопив Єлинське та Тихоновицьке лісництва. Повноцінне гасіння неможливе через замінування територій та постійну загрозу від ворожих безпілотників. Фахівці працюють в умовах критичного ризику, намагаючись стримати стихію там, де це дозволяє безпекова ситуація.

