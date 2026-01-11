У частині Києва зупинився електротранспорт: що буде з рухом 12 січня

Трамвай. / © Київпастранс

Реклама

У понеділок, 12 травня, на Лівому березі Києва призупиненням руху електротранспорту. Задля забезпечення транспортного сполучення, рух трамваїв та тролейбусів дублюватимуть автобуси.

Про це повідомили у пресслужбі “Київпастрансу”.

“Просимо киян та гостей міста з розумінням поставитися до тимчасових змін та враховувати їх під час планування поїздок”, - наголосили в компанії.

Реклама

Автобусне сполучення організовано

За трамвайними маршрутами:

22т – просп. Воскресенський – ЗЗБК;

27т – вул. Милославська – ст. м. "Позняки";

28т – вул. Милославська – ст. м. "Лісова";

29т – ст. м." Бориспільська – ст. м. "Лісова";

За тролейбусними маршрутами:

29тр – Дарницька пл. – Зал. ст. "Куренівка”;

30тр – вул. Милославська – вул. Кадетський Гай;

31тр – вул. Милославська – ст. м."Лук'янівська";

47тр – вул. Милославська – ст. м." Мінська";

50тр – вул. Милославська – ст. м."Либідська";

50кр – вул. Милославська – Дарницька пл.

На порталі kyivcity.gov.ua є детальніша інформація про маршрути. Зокрема, показано їхні схеми та зазначено зупинки.

Нагадаємо, у суботу, 10 січня, Київ опинився без світла. Зокрема, через це на Лівому березі столиці зупинився весь електротранспорт. На Правому березі електротранспорт працював, але із суттєвим відхиленням від графіків. Окрім того, метро збільшило інтервал руху поїздів.