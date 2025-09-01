У Будинку вчителя в Києві під час реставрації знайшли те, що було сховане довгі роки (фото)

Будинок вчителя / © КМДА

Реклама

У Києві під час протиаварійних робіт у Київському міському Будинку вчителя реставратори знайшли автентичне фарбування вікон та латунні лиштви фасадних рам, які довгий час були приховані під нашаруваннями чорної фарби.

Про це розповів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, передає пресслужба.

За його словами, відкриття дозволяє повернути будівлі її автентичний вигляд, елегантність та цілісність авторського задуму початку ХХ століття. Реставраційні роботи на частині будівлі проводяться вперше за 113 років її існування. Будинок учителя входить до престижної програми World Monuments Watch 2025.

Реклама

За меморандумом між Департаментом освіти і науки КМДА, Всесвітнім фондом пам’яток (World Monuments Fund) та Будинком учителя передбачено реставрацію 24 автентичних металевих вікон. На сьогодні відреставровано вікна першого поверху головного фасаду, тривають роботи у галереї основної зали другого поверху, де у січні 1918 року проголосили IV Універсал про незалежність України.

Будинок вчителя / © КМДА

Валентин Мондриївський підкреслив, що відновлення фасадної частини Будинку учителя — це не лише повернення автентичності та історичної пам’яті, а й збереження символу української незалежності для майбутніх поколінь.

Будинок вчителя / © КМДА

Перший етап відновлення фасадних вікон, пошкоджених під час російської ракетної атаки у жовтні 2022 року, триватиме до кінця року. Роботи виконуються за підтримки World Monuments Fund у межах програми невідкладних протиаварійних та консерваційних заходів.

© КМДА

Будинок вчителя / © КМДА

Регіональна директорка WMF Катерина Гончарова зазначила, що фонд гордий працювати з міською владою над реставрацією легендарної будівлі та через програму 2025 World Monuments Watch привертати міжнародну увагу до захисту українського культурного спадку в умовах війни.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в серці Одеси біля пам’ятника герцогу де Рішельє на Приморському бульварі було знайдено унікальні артефакти. Серед найбільш цінних знахідок — археологічні матеріали, які датуються XIV століттям і мають генуезьке походження.