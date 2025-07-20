У Бучі запустили салюти під час повітряної тривоги (відео)

Салюти у Бучі

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У Бучі під Києвом пізно ввечері, 20 липня, невідомі запустили салюти, попри заборону на використання піротехнічних виробів.

Про це повідомили місцеві пабліки, облікувавши відповідне відео.

Зазначається, що салюти гепали під час повітряної тривоги.

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Дата публікації 23:37, 20.07.25 Кількість переглядів 8 У Бучі під Києвом під час тривоги запустили салюти

Реакція поліції

Поліцейські Київщини запевнили, що встановлюють осіб, які запустили салют у Бучанському районі

«20 липня, близько 22:30, до поліції надійшло повідомлення про запуск салюту на одній із вулиць у місті Буча. Правоохоронці оперативно прибули на місце події та обстежують територію. Наразі тривають заходи зі встановлення осіб, причетних до порушення», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Україні від 6 листопада 2023 року набрав чинності закон про заборону використання та розповсюдження салютів, феєрверків та петард. Тому тих, хто не виконуватиме обмеження, буде притягнуто як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності. Порушникам може загрожувати штраф у розмірі від 17 тис. до 34 тис. грн, або обмеження волі на строк до п’яти років.

Українців закликають повідомляти на спеціальну лінію 112, якщо ви помітили осіб, що запускають феєрверки.

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