У Борисполі під час ВЛК помер чоловік — деталі трагедії
У Борисполі чоловік приїхав на ВЛК і не вийшов з лікарні живим.
У Борисполі на Київщині в лікарні помер 43-річний чоловік, який прийшов проходити військово-лікарську комісію (ВЛК).
За даними поліції Київської області, на території медзакладу чоловікові раптово стало зле.
Зазначається, що на території лікарні раптово впав та отримав тілесні ушкодження 43-річний чоловік. Медики оперативно надали первинну допомогу, однак врятувати його життя не вдалося.
Як розповіли свідки, чоловік прибув до міста для проходження військово-лікарської комісії.
Раніше повідомлялося, що в Україні спростили проходження ВЛК.