Київ
204
1 хв

У Борисполі під час ВЛК помер чоловік — деталі трагедії

У Борисполі чоловік приїхав на ВЛК і не вийшов з лікарні живим.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
43-річний чоловік помер під час проходження ВЛК

43-річний чоловік помер під час проходження ВЛК / © ТСН.ua

У Борисполі на Київщині в лікарні помер 43-річний чоловік, який прийшов проходити військово-лікарську комісію (ВЛК).

За даними поліції Київської області, на території медзакладу чоловікові раптово стало зле.

Зазначається, що на території лікарні раптово впав та отримав тілесні ушкодження 43-річний чоловік. Медики оперативно надали первинну допомогу, однак врятувати його життя не вдалося.

Як розповіли свідки, чоловік прибув до міста для проходження військово-лікарської комісії.

Раніше повідомлялося, що в Україні спростили проходження ВЛК.

