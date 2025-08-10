ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
130
Час на прочитання
1 хв

У багатоповерхівці Києва вирувала пожежа: є жертва

ДСНС врятували трьох людей у Києві під час гасіння пожежі.

Автор публікації
Катерина Сердюк
Пожежа у Києві

Пожежа у Києві / © ДСНС

У багатоповерхівці Києва вирувала пожежа. На жаль, загинула людина.

Про це повідомляє ДСНС.

Деталі

Як стало відомо, загорання сталося сьогодні вночі, 10 серпня, в одній із квартир на 4 поверсі п’ятиповерхівки у Дніпровському районі. Під час гасіння пожежі, через сильне задимлення, з верхніх поверхів було евакуйовано 3 особи.

«На жаль, в одній із квартир було виявлено тіло жінки», — йдеться у повідомленні.

Станом на 12:53 пожежу ліквідовано. Наразі причина невідома, її встановлюють відповідні служби та правоохоронці.

Раніше у Деснянському районі Києва рятувальники ліквідували пожежу, яка супроводжувалася гучним вибухом і стала підставою для чуток про НП на столичній ТЕЦ.

Як уточнили рятувальники, повідомлення про пожежу на вулиці Пухівській надійшло 6 липня о 16:13.

За даними ДСНС, на відкритій місцевості загорілася побутівка, з подальшим поширенням вогню на розташовану поруч технічну місткість. Пожежу ліквідовано о 17:11 на площі 100 кв. м.

