У багатоповерхівці Києва вирувала пожежа: є жертва
ДСНС врятували трьох людей у Києві під час гасіння пожежі.
У багатоповерхівці Києва вирувала пожежа. На жаль, загинула людина.
Про це повідомляє ДСНС.
Деталі
Як стало відомо, загорання сталося сьогодні вночі, 10 серпня, в одній із квартир на 4 поверсі п’ятиповерхівки у Дніпровському районі. Під час гасіння пожежі, через сильне задимлення, з верхніх поверхів було евакуйовано 3 особи.
«На жаль, в одній із квартир було виявлено тіло жінки», — йдеться у повідомленні.
Станом на 12:53 пожежу ліквідовано. Наразі причина невідома, її встановлюють відповідні служби та правоохоронці.
Раніше у Деснянському районі Києва рятувальники ліквідували пожежу, яка супроводжувалася гучним вибухом і стала підставою для чуток про НП на столичній ТЕЦ.
Як уточнили рятувальники, повідомлення про пожежу на вулиці Пухівській надійшло 6 липня о 16:13.
За даними ДСНС, на відкритій місцевості загорілася побутівка, з подальшим поширенням вогню на розташовану поруч технічну місткість. Пожежу ліквідовано о 17:11 на площі 100 кв. м.