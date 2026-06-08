Тиждень боролася за життя: у Києві померла 20-річна дівчина, яка постраждала під час масованої атаки РФ

Ірина Забудько Фото Vsevolod Zelenin

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У лікарні померла 20-річна студентка Українського державного університету імені Михайла Драгоманова Ірина Забудько, яка зазнала тяжких поранень під час масованої атаки РФ на Київ у ніч проти 2 червня.

Про смерть дівчини повідомив викладач університету Всеволод Зеленін.

За його словами, Ірина тиждень перебувала у лікарні, а рідні, друзі та викладачі до останнього сподівалися на її одужання.

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У Києві померла студентка, поранена під час ракетного удару 2 червня Ірина Забудько Фото Vsevolod Zelenin

«З болем у серці повідомляю, що після тижня боротьби за життя відійшла у вічність моя студентка групи 21пс — другокурсниця факультету психології Українського державного університету імені Михайла Драгоманова Ірина Забудько», — написав Зеленін.

Викладач додав, що дівчина постраждала внаслідок російського бомбардування Києва.

«Ми всі вірили, сподівалися, молилися та чекали на диво. На жаль, серце Ірини зупинилося», — зазначив він.

«Скільки мрій залишилися нездійсненими»

Всеволод Зеленін назвав смерть студентки великою трагедією для університетської спільноти.

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«Важко знайти слова, коли йде така молода, світла й красива людина. Особливо боляче усвідомлювати, скільки планів, мрій і можливостей залишилися нездійсненими», — написав викладач.

Він також закликав підтримати матір Ірини, яка залишилася сам на сам із горем та організаційними питаннями після втрати доньки.

Атака на Київ 2 червня: жертви і наслідки

Нагадаємо, в ніч проти 2 червня Росія здійснила комбіновану атаку на Київ. На столицю летіли дрони та ракети різних типів. Унаслідок обстрілу загинули семеро людей. Зокрема, ввечері 2 червня ще один поранений помер у лікарні. 90 людей постраждали. Серед постраждалих були діти.

За даними Повітряних сил, під час тієї атаки РФ випустила по Україні 729 засобів повітряного нападу. Сили ППО знешкодили 642 цілі, однак були зафіксовані влучання на десятках локацій.

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