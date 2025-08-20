Тисячі киян можуть втратити бронь від мобілізації: у чому причина

Бронювання від мобілізації / © ТСН.ua

Через несвоєчасні дії керівництва міста Києва під загрозою опинилися столичні підприємства, яким необхідно отримати статус критичних під час воєнного стану.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у соцмережі Facebook.

«Шановні кияни, представники бізнесу! Через безвідповідальність керівництва міста маємо критичну ситуацію. Підлеглі мера Віталій Кличко вчасно не подали зміни до розпорядження, яке визначає порядок надання підприємствам статусу критичних під час воєнного стану. Кабінет Міністрів України встановив чіткий термін — один місяць. Цей термін було проігноровано. Станом на сьогодні проєкт розпорядження на підпис не подано», — написав він.

За його словами, внаслідок затримки з оформленням статусу критичних підприємств київський бізнес стикається з проблемами, що безпосередньо впливають на стабільність економіки та захист столиці під час воєнного стану.

Він повідомив, що наразі Київська міська військова адміністрація робить усе можливе, щоб виправити ситуацію. Водночас відсутність дисципліни та належної відповідальності в структурах, підконтрольних меру, призводить до втрати дорогоцінного часу, який у воєнних умовах є критично важливим ресурсом.

