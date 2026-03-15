"Ти воював?": у Києві в вагоні метро побилися пасажири (відео)

Наразі поліція встановлює всіх учасників конфлікту.

У метро в Києві сталася бійка між пасажирами. У вагоні, який рухався до станції «Політехнічний інститут» сталася суперечка між пасажирами, яка згодом переросла у взаємний обмін ударами.

На кадрах, які опубліковані в мережі, чути як чоловіки сперечаються, їх намагаються зупинити інші пасажири.

Але напруга зросла, коли хтось з чоловіків сказав фразу: «А ти воював?!». Далі у хід пішли кулаки. Після серії ударів, чоловік з наплічником опинився на підлозі. Падаючи він налетів на інших пасажирів, які знаходилися поруч, чути як перелякано кричить жінка.

У поліції Київського метрополітену ТСН.ua повідомили, що подія вже зареєстрована.

«Наразі з’ясовуємо всі обставини та учасників події», — повідомили у поліції.

Дата публікації 21:10, 15.03.26

