Лось / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

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Поки люди залишаються осторонь, природа Чорнобильської зони продовжує дивувати різноманіттям тваринного світу. Під час чергової наукової експедиції дослідникам вдалося зафіксувати на камеру величного лося, який вільно почувається серед місцевих лісів і боліт.

Кадрами зустрічі з лісовим велетнем та подробицями експедиції фахівці поділилися на своїй сторінці у Facebook.

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Лося помітили під час експедиції в Чорнобильській зоні

Співробітники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника спільно з колегами з Центру природоохоронних досліджень та моніторингу «Супій» провели планову польову експедицію. Її метою було спостереження за станом популяцій рідкісних видів і дослідження екосистеми зони відчуження.

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Під час роботи науковці зустріли лося. Такі спостереження важливі для дослідників, адже дають змогу оцінювати стан популяцій і вивчати поведінку диких тварин у природному середовищі.

© Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як у Чорнобильській зоні змінився ватажок стада диких биків. Лідерство повернув собі самець на ім’я Сі, тоді як його суперника Рябка помітили з пошкодженим рогом. У заповіднику припускають, що травма могла бути наслідком боротьби за першість у стаді.

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