Київ
151
1 хв

Ціни на таксі у Києві злетіли до небес через повітряну тривогу: за скільки возять людей

Мешканці Києва зазначають, що ціни на поїздки у таксі під час повітряної тривоги — захмарні.

Катерина Сердюк
Вартість таксі у Києві

У Києві через оголошення повітряної тривоги фіксують серйозне зростання цін на таксі. Пропозиції подекуди сягають 1000-1500 гривень.

Про це повідомляють у Мережі.

Жителі й гості столиці активно обговорюють ситуацію у Мережі, публікуючи скриншоти з «цікавими» цифрами.

Ціни на таксі Київ

Зауважимо, що така ситуація є не новою для Києва. Так, після атаки на столицю 6 червня ціни на таксі стрімко зросли. Кияни в соцмережах публікували скриншоти з застосунків, де вартість поїздки навіть на невелику відстань може перевищувати 800–1000 гривень. Це викликало хвилю обурення, жартів і мемів.

Нагадаємо, у Києві зранку 2 жовтня оголосили повітряну тривогу.

151
