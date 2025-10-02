- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 151
- Час на прочитання
- 1 хв
Ціни на таксі у Києві злетіли до небес через повітряну тривогу: за скільки возять людей
Мешканці Києва зазначають, що ціни на поїздки у таксі під час повітряної тривоги — захмарні.
У Києві через оголошення повітряної тривоги фіксують серйозне зростання цін на таксі. Пропозиції подекуди сягають 1000-1500 гривень.
Про це повідомляють у Мережі.
Жителі й гості столиці активно обговорюють ситуацію у Мережі, публікуючи скриншоти з «цікавими» цифрами.
Зауважимо, що така ситуація є не новою для Києва. Так, після атаки на столицю 6 червня ціни на таксі стрімко зросли. Кияни в соцмережах публікували скриншоти з застосунків, де вартість поїздки навіть на невелику відстань може перевищувати 800–1000 гривень. Це викликало хвилю обурення, жартів і мемів.
Нагадаємо, у Києві зранку 2 жовтня оголосили повітряну тривогу.