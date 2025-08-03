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Ціни на квартири в Києві зросли: де купити найвигідніше
У середньому житло на вторинному ринку столиці коштує понад 63 тис. грн/м². Найдешевші варіанти — рідкість.
У Києві за останній рік суттєво зросла середня вартість житла на вторинному ринку. Вартість одного квадратного метра в середньому підвищилася на 6,73%, що дорівнює понад 4 000 грн.
Про це пише видання M2bomber.
Якщо ще рік тому «квадрат» коштував приблизно 59 582 грн, то нині — вже близько 63 592 грн. Йдеться про середній показник по всіх типах квартир, незалежно від кількості кімнат.
Як змінювалися ціни останнім часом
за останні 6 місяців середня ціна зросла на 3,71%, або приблизно на 2 200 грн;
за місяць — на 1,01%, що дорівнює 633 грн.
Однак ще в травні зростання було помітно активнішим: тоді річний приріст становив 15,99%, піврічний — 16,82%, а місячний — 5,84%. Це може свідчити про потенційне уповільнення ринку або початок корекції цін.
Де знайти квартири за найнижчими цінами
Аналітики вказують, що найбільша кількість пропозицій (9,2%) формуються з розрахунку ціни 47 600 грн/м² — саме за такою вартістю найчастіше продають однокімнатні квартири. Також поширені цінові діапазони:
51 000 грн/м² — 6,9% пропозицій;
54 400 грн/м² — 6,5%;
57 800 грн/м² — 6%.
У нижчому ціновому сегменті трапляються пропозиції з розрахунку 23 800 грн/м², проте вони дуже рідкісні — лише 0,5% оголошень.
Найдешевші та найдорожчі райони Києва
Вартість житла в столиці суттєво варіюється залежно від району. Різниця між найдорожчим і найдешевшим районом сягає майже 44 000 грн за м².
Найдоступніший район — Деснянський, де квадратний метр коштує в середньому 46 801 грн.
Середній ціновий сегмент
Подільський — 56 589 грн/м²
Святошинський — 57 320 грн/м²
Дніпровський — 60 071 грн/м²
Дарницький — 60 135 грн/м²
Голосіївський — 64 737 грн/м²
Солом’янський — 64 983 грн/м²
Оболонський — 65 828 грн/м²
Найвищі ціни зафіксовано в Печерському районі, де середня ціна становить 90 780 грн/м². Друге місце за вартістю — Шевченківський район — 78 661 грн/м².
Чи доцільно інвестувати у нерухомість сьогодні
На думку економічного аналітика Сергія Фурси, вкладення коштів у квартири вже не є надійним способом збереження чи примноження капіталу. Причина — зростаюча залежність ринку від безпекової ситуації.
«Раніше, коли аналізували ринок нерухомості, зазвичай орієнтувались на Київ. Тепер усе змінилося: війна, обстріли, загроза інфраструктурі — усе це робить ситуацію надто нестабільною, а отже — непередбачуваною», — пояснює експерт.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні масово переглядають ціни на квартири, й найбільш разюча трансформація — у сегменті однокімнатного житла. Повідомлялось, як змінилася вартість однокімнатних квартир в Києві та в інших містах Україні.