Ціни на квартири в Києві зросли: де купити найвигідніше

ЖК

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У Києві за останній рік суттєво зросла середня вартість житла на вторинному ринку. Вартість одного квадратного метра в середньому підвищилася на 6,73%, що дорівнює понад 4 000 грн.

Про це пише видання M2bomber.

Якщо ще рік тому «квадрат» коштував приблизно 59 582 грн, то нині — вже близько 63 592 грн. Йдеться про середній показник по всіх типах квартир, незалежно від кількості кімнат.

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Як змінювалися ціни останнім часом

за останні 6 місяців середня ціна зросла на 3,71%, або приблизно на 2 200 грн;

за місяць — на 1,01%, що дорівнює 633 грн.

Однак ще в травні зростання було помітно активнішим: тоді річний приріст становив 15,99%, піврічний — 16,82%, а місячний — 5,84%. Це може свідчити про потенційне уповільнення ринку або початок корекції цін.

Де знайти квартири за найнижчими цінами

Аналітики вказують, що найбільша кількість пропозицій (9,2%) формуються з розрахунку ціни 47 600 грн/м² — саме за такою вартістю найчастіше продають однокімнатні квартири. Також поширені цінові діапазони:

51 000 грн/м² — 6,9% пропозицій;

54 400 грн/м² — 6,5%;

57 800 грн/м² — 6%.

У нижчому ціновому сегменті трапляються пропозиції з розрахунку 23 800 грн/м², проте вони дуже рідкісні — лише 0,5% оголошень.

Найдешевші та найдорожчі райони Києва

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Вартість житла в столиці суттєво варіюється залежно від району. Різниця між найдорожчим і найдешевшим районом сягає майже 44 000 грн за м².

Найдоступніший район — Деснянський, де квадратний метр коштує в середньому 46 801 грн.

Середній ціновий сегмент

Подільський — 56 589 грн/м²

Святошинський — 57 320 грн/м²

Дніпровський — 60 071 грн/м²

Дарницький — 60 135 грн/м²

Голосіївський — 64 737 грн/м²

Солом’янський — 64 983 грн/м²

Оболонський — 65 828 грн/м²

Найвищі ціни зафіксовано в Печерському районі, де середня ціна становить 90 780 грн/м². Друге місце за вартістю — Шевченківський район — 78 661 грн/м².

Чи доцільно інвестувати у нерухомість сьогодні

На думку економічного аналітика Сергія Фурси, вкладення коштів у квартири вже не є надійним способом збереження чи примноження капіталу. Причина — зростаюча залежність ринку від безпекової ситуації.

«Раніше, коли аналізували ринок нерухомості, зазвичай орієнтувались на Київ. Тепер усе змінилося: війна, обстріли, загроза інфраструктурі — усе це робить ситуацію надто нестабільною, а отже — непередбачуваною», — пояснює експерт.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні масово переглядають ціни на квартири, й найбільш разюча трансформація — у сегменті однокімнатного житла. Повідомлялось, як змінилася вартість однокімнатних квартир в Києві та в інших містах Україні.