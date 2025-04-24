Цілеспрямований удар: у Мережі показали кадри влучання російської ракети у Києві

Наслідки обстрілу Києва 24 квітня / © Associated Press

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Вночі 24 квітня росіяни завдали масованого комбінованого удару по Києву, забравши життя 8 людей та поранивши понад 77. У Мережі показали кадри з моментом прильоту.

Кадри оприлюднили фотографи Костянтин і Влада Ліберови.

“Раптом у когось є сумніви, що це був спрямований удар по житловому будинку. Момент удару та траєкторія ракети”, — зазначається у повідомленні.

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Дата публікації 12:12, 24.04.25 Кількість переглядів 48 З'явилося відео моменту влучання російської ракети у Києві

Раніше влада повідомила, що триває пошуково-рятувальна операція на місці атаки РФ по Києву. Завали розбирають у двох будинках Святошинського району. Розгорнуті штаби, поліція та муніципальна охорона робить усе, щоб надати допомогу людям. Наразі підтверджено, що 8 людей загинуло, 77 людей звернулися за допомогою до медиків, 31 постраждалий перебуває в стаціонарах лікарень, 12 будівель пошкоджено внаслідок нічної атаки.