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- Київ
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Цілеспрямований удар: у Мережі показали кадри влучання російської ракети у Києві
Чергова свідома і цілеспрямована атака на мирних жителів.
Вночі 24 квітня росіяни завдали масованого комбінованого удару по Києву, забравши життя 8 людей та поранивши понад 77. У Мережі показали кадри з моментом прильоту.
Кадри оприлюднили фотографи Костянтин і Влада Ліберови.
“Раптом у когось є сумніви, що це був спрямований удар по житловому будинку. Момент удару та траєкторія ракети”, — зазначається у повідомленні.
Раніше влада повідомила, що триває пошуково-рятувальна операція на місці атаки РФ по Києву. Завали розбирають у двох будинках Святошинського району. Розгорнуті штаби, поліція та муніципальна охорона робить усе, щоб надати допомогу людям. Наразі підтверджено, що 8 людей загинуло, 77 людей звернулися за допомогою до медиків, 31 постраждалий перебуває в стаціонарах лікарень, 12 будівель пошкоджено внаслідок нічної атаки.