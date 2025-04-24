ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1333
Час на прочитання
1 хв

Цілеспрямований удар: у Мережі показали кадри влучання російської ракети у Києві

Чергова свідома і цілеспрямована атака на мирних жителів.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Наслідки обстрілу Києва 24 квітня

Наслідки обстрілу Києва 24 квітня / © Associated Press

Вночі 24 квітня росіяни завдали масованого комбінованого удару по Києву, забравши життя 8 людей та поранивши понад 77. У Мережі показали кадри з моментом прильоту.

Кадри оприлюднили фотографи Костянтин і Влада Ліберови.

“Раптом у когось є сумніви, що це був спрямований удар по житловому будинку. Момент удару та траєкторія ракети”, — зазначається у повідомленні.

Раніше влада повідомила, що триває пошуково-рятувальна операція на місці атаки РФ по Києву. Завали розбирають у двох будинках Святошинського району. Розгорнуті штаби, поліція та муніципальна охорона робить усе, щоб надати допомогу людям. Наразі підтверджено, що 8 людей загинуло, 77 людей звернулися за допомогою до медиків, 31 постраждалий перебуває в стаціонарах лікарень, 12 будівель пошкоджено внаслідок нічної атаки.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
1333
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie