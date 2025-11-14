ТСН у соціальних мережах

Київ
227
2 хв

"Це вже втретє зі мною": мешканці Києва розповіли про жахи пережитої атаки

У столиці 4 загиблих, 30 поранених, в області — 10, серед них 7-річна дитина.

Наталія Нагорна
Обстріл Києва

Обстріл Києва / © ТСН

Київ та область вночі пережили масовану комбіновану ворожу атаку.

Кореспондентка ТСН Наталія Нагорна поспілкувалась із постраждалими.

Євгенія та Артем живуть у під’їзді, який вже вдруге опиняється в епіцентрі удару. Цього разу вибуховою хвилею їм побило вікна.

«Часто. Часто. Може, раз на два місяці щось таке, дуже потужне», — розповідає Євгенія.

Вона згадує, що попередній раз був не менш страшним.

«Попередній раз, мені здається, був липень. Десь середина липня і в нас „Шахед“ залетів. Перший, другий поверх повністю розбив. І машину нашу теж розбив», — каже жінка.

Для неї це вже третій випадок, коли вона опиняється поруч з місцем трагедії: «Я взагалі була в „Охматдиті“, коли там трагедія трапилась. То це вже зі мною, втретє».

Ворог свідомо бив по цивільній інфраструктурі. Загалом у Києві зафіксовано 22 локації ураження у різних районах. Це житлові будинки, лікарня, дипломатичне представництво, крамниці та офіси.

Наслідки обстрілу Києва / © ТСН

Наслідки обстрілу Києва / © ТСН

Нагадаємо, у Києві рятувальник Сергій Власенко під час чергування прибув на виклик і виявив, що горить його власна квартира — у будинок влучив російський дрон. Його родина встигла вибігти після сигналу тривоги, тож ніхто не постраждав.

Попри особисту трагедію, рятувальник продовжив роботу й допомагав ліквідовувати наслідки удару. Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що сімʼї надали службове житло, підкресливши: такі історії демонструють, що рятувальники рятують інших навіть тоді, коли їхній власний дім стає мішенню війни.

227
