- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 117
- Час на прочитання
- 1 хв
Тривога у Києві та області: зафіксовано рух ворожих БпЛА, працює ППО
У Київській області та столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників — у регіоні працюють сили ППО.
У Київській області зафіксували рух ворожих безпілотників, у зв’язку з чим у регіоні працюють сили протиповітряної оборони.
Про це повідомили в офіційних джерелах представники влади.
Згодом повітряну тривогу оголосили й у столиці. У Києві попередили про загрозу застосування БпЛА.
Мешканців закликають негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги.
Також громадянам нагадують про заборону фото- та відеофіксації роботи українських захисників.
Влада закликає не нехтувати правилами безпеки та залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.
