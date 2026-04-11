ТСН у соціальних мережах

Тривога у Києві та області: зафіксовано рух ворожих БпЛА, працює ППО

У Київській області та столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників — у регіоні працюють сили ППО.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
© Associated Press

У Київській області зафіксували рух ворожих безпілотників, у зв’язку з чим у регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомили в офіційних джерелах представники влади.

Згодом повітряну тривогу оголосили й у столиці. У Києві попередили про загрозу застосування БпЛА.

Мешканців закликають негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги.

Також громадянам нагадують про заборону фото- та відеофіксації роботи українських захисників.

Влада закликає не нехтувати правилами безпеки та залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Дата публікації
Кількість переглядів
117
