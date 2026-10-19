ТРЦ у Києві після атаки РФ: у комплексі розповіли, коли відновлять роботу

ТРЦ Cosmo Multi Mall після атаки РФ / © УНН

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Унаслідок російської атаки на Київ у ніч на 19 жовтня пошкоджено ТРЦ Cosmo Multi Mall на Шулявці. Постраждалих немає.

Керівниця маркетингового відділу ТРЦ Діана Савченко розповіла кореспонденту ТСН.ua Олександру Романюку, що частина закладів уже відновлює роботу, а повністю торговельний центр планують відкрити до середини тижня.

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Що пошкодила російська атака

За словами Діани Савченко, пошкоджень зазнав міст біля торговельного центру, однак конструкція витримала значне навантаження.

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«Насправді є дійсно руйнування трошки на мосту, але він дійсно витримав дуже велике навантаження, це ще раз говорить про те, що будівля дуже міцна», — зазначила Савченко.

Найбільше пошкоджень зазнав блок А, де багато скляних конструкцій. За словами представниці ТРЦ, у самих магазинах більшість майна залишилася неушкодженою.

Коли ТРЦ запрацює знову

За словами Діани Савченко, торговельний центр складається з трьох окремих блоків, які можуть працювати незалежно один від одного. Це дає змогу поступово відновлювати роботу закладів, не чекаючи завершення ремонту в усіх частинах будівлі.

«Уже сьогодні ми відновлюємо західний блок. Це окремо стоячі три блоки, які можуть окремо один від одного існувати, що насправді виручає ситуацію», — розповіла керівниця маркетингового відділу ТРЦ.

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За її словами, частина об'єктів, зокрема гіпермаркет і деякі розважальні заклади, можуть відновити роботу вже в обід. Бутикам знадобиться більше часу.

«Я думаю, що ми вже до середини тижня повністю відновимо свою роботу», — зазначила Савченко.

Також вона зазначила, що через пошкодження відвідувачам можуть бути доступні не всі локації. Зокрема, певні труднощі можуть виникнути в людей з інвалідністю та інших маломобільних відвідувачів.

«Є деякі певні моменти користування на локаціях, можливо трошки ускладнено для людей з обмеженими можливостями, але ми це будемо вирішувати», — сказала Савченко.

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Що допомогло уникнути постраждалих під час атаки на ТРЦ

За словами представниці Cosmo Multi Mall, відвідувачі вчасно перейшли до укриття. У торговельному центрі проводили інструктажі та навчання з домедичної допомоги, щоб підготувати персонал до надзвичайних ситуацій.

«Люди пішли в укриття, це правда. Людям проводили інструктажі, так само навчання медичне, була підготовка», — розповіла Савченко.

Вона додала, що в ТРЦ передбачили безпечні місця навіть для людей, які переживають панічні атаки. Охорона під час нічної атаки також перебувала в укритті.

Нагадаємо, ТСН.ua уже повідомляв, що внаслідок російської атаки на Київ пошкоджень зазнав ТРЦ Cosmo Multi Mall на Шулявці.

Також у ніч на 19 жовтня російські війська атакували Київську область. Унаслідок удару є поранені, серед них — діти. Пошкоджено житлові будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

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