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ТРЦ у Києві після атаки РФ: у комплексі розповіли, коли відновлять роботу
Після російської атаки на Київ ТРЦ Cosmo Multi Mall поступово відновлює роботу. Керівництво закладу розповіло, коли планують повністю відкрити торговельний центр.
Унаслідок російської атаки на Київ у ніч на 19 жовтня пошкоджено ТРЦ Cosmo Multi Mall на Шулявці. Постраждалих немає.
Керівниця маркетингового відділу ТРЦ Діана Савченко розповіла кореспонденту ТСН.ua Олександру Романюку, що частина закладів уже відновлює роботу, а повністю торговельний центр планують відкрити до середини тижня.
Що пошкодила російська атака
За словами Діани Савченко, пошкоджень зазнав міст біля торговельного центру, однак конструкція витримала значне навантаження.
«Насправді є дійсно руйнування трошки на мосту, але він дійсно витримав дуже велике навантаження, це ще раз говорить про те, що будівля дуже міцна», — зазначила Савченко.
Найбільше пошкоджень зазнав блок А, де багато скляних конструкцій. За словами представниці ТРЦ, у самих магазинах більшість майна залишилася неушкодженою.
Коли ТРЦ запрацює знову
За словами Діани Савченко, торговельний центр складається з трьох окремих блоків, які можуть працювати незалежно один від одного. Це дає змогу поступово відновлювати роботу закладів, не чекаючи завершення ремонту в усіх частинах будівлі.
«Уже сьогодні ми відновлюємо західний блок. Це окремо стоячі три блоки, які можуть окремо один від одного існувати, що насправді виручає ситуацію», — розповіла керівниця маркетингового відділу ТРЦ.
За її словами, частина об'єктів, зокрема гіпермаркет і деякі розважальні заклади, можуть відновити роботу вже в обід. Бутикам знадобиться більше часу.
«Я думаю, що ми вже до середини тижня повністю відновимо свою роботу», — зазначила Савченко.
Також вона зазначила, що через пошкодження відвідувачам можуть бути доступні не всі локації. Зокрема, певні труднощі можуть виникнути в людей з інвалідністю та інших маломобільних відвідувачів.
«Є деякі певні моменти користування на локаціях, можливо трошки ускладнено для людей з обмеженими можливостями, але ми це будемо вирішувати», — сказала Савченко.
Що допомогло уникнути постраждалих під час атаки на ТРЦ
За словами представниці Cosmo Multi Mall, відвідувачі вчасно перейшли до укриття. У торговельному центрі проводили інструктажі та навчання з домедичної допомоги, щоб підготувати персонал до надзвичайних ситуацій.
«Люди пішли в укриття, це правда. Людям проводили інструктажі, так само навчання медичне, була підготовка», — розповіла Савченко.
Вона додала, що в ТРЦ передбачили безпечні місця навіть для людей, які переживають панічні атаки. Охорона під час нічної атаки також перебувала в укритті.
Нагадаємо, ТСН.ua уже повідомляв, що внаслідок російської атаки на Київ пошкоджень зазнав ТРЦ Cosmo Multi Mall на Шулявці.
Також у ніч на 19 жовтня російські війська атакували Київську область. Унаслідок удару є поранені, серед них — діти. Пошкоджено житлові будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури.