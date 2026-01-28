Троєщина замерзає: експерт оцінив терміни повернення тепла на житловий масив

Київ / © Associated Press

На житловому масиві Троєщина у Києві досі одна з найскладніших ситуацій з теплопостачанням. Район можна переключити на живлення від когенераційних установок. Втім, на це необхідно кілька місяців.

Про це повідомив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в ефірі «КИЇВ24».

«Якщо дивитися такий великий район як Троєщина, то потрібно десть три місяці, щоб підключити усіх споживачів», — наголосив експерт.

Втім, з його слів, замінити повністю теплопостачання з великої ТЕЦ вони не можуть. Їх можна використовувати для тимчасового живлення невеликої кількості споживачів. Наприклад, під час будівництва.

«Замінити повноцінно теплопостачання з великої ТЕЦ вони не можуть. Їх будуть відновлювати, але на це потрібен час та гроші», — каже енергетичний експерт.

Ба більше, зауважив Корольчук, «якісь критичні будинки, критичні місця будуть підключати» вже під час опалювального сезону.

Нагадаємо, після останньої масованої атаки на Київ 24 січня найбільше постраждала Троєщина. За даними влади, станом на 28 січня 737 житлових будинків столиці досі без тепла. Переважна більшість із них саме на цьому житловому масиві. Частина — в кількох інших районах міста.

