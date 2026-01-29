Троєщина у критичному стані: ДТЕК звернувся до мешканців із проханням

Ремонт електромереж

Компанія ДТЕК закликала мешканців київської Троєщини виявити терпіння через критичний стан енергосистеми. Енергетики просять не блокувати рух транспорту та не влаштовувати протести, оскільки це заважає фахівцям оперативно проводити відновлювальні роботи.

Про це йдеться у зверненні компанії ДТЕК.

У компанії наголошують, що Троєщина перебуває у критичних умовах через відсутність централізованого теплопостачання, що призводить до масового використання обігрівачів та потужної побутової техніки. Через це електромережі, які не розраховані на тривалі перевантаження, постійно виходять з ладу.

Лише за останній тиждень на Троєщині сталося 26 аварій на підстанціях, регулярно перегорають підземні кабелі. Частина ремонтів є складними й може тривати до двох діб.

Наразі всі ресурси компанії спрямовані на пріоритетне відновлення електропостачання. Енергетики працюють цілодобово, однак у ДТЕК зазначають, що перекриття доріг та інші акції лише ускладнюють їхню роботу, зменшують швидкість пересування бригад і заважають оперативно реагувати на нові аварії.

Компанія також звернулася до мешканців Троєщини та всіх киян із проханням використовувати потужні електроприлади по черзі, адже це критично важливо для стабільності мереж і можливості довше утримувати світло в домівках.

Нагадаємо, у Києві мешканці Деснянського району в середу, 28 січня, вдалися до радикальних заходів: заблокували рух транспорту на місцевих автошляхах, щоб привернути увагу до критичної ситуації в районі — тривалої відсутності світла й опалення.