- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 2590
- Час на прочитання
- 1 хв
Троє людей загинуло внаслідок атаки на Київщину — ОВА
Також в області були зафіксовані значні руйнування.
Внаслідок ворожої атаки в ніч проти 14 березня на Київщині загинуло три людини.
Про це йдеться у повідомленні місцевої влади.
Очільник Броварів Ігор Сапожко заявив про загибель двох людей, ще четверо отримали поранення.
Голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив про одного загиблого у Вишгородському районі.
На Київщині зафіксовані руйнування
В Обухівському районі пошкоджено технічне приміщення багатоповерхового будинку, біля будинку загорілися автомобілі.
У Бучанському районі внаслідок атаки виникла пожежа приватного будинку.
У Вишгородському районі горять складські приміщення, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 14 березня здійснюють масовану ракетно-дронову атаку України.
Ми раніше інформували, що ворог в ніч проти 14 березня атакував Київ та область балістичними та протикорабельними ракетами.