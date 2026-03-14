Троє людей загинуло внаслідок атаки на Київщину — ОВА

Також в області були зафіксовані значні руйнування.

Ігор Бережанський
Ворог атакував Київщину / © Associated Press

Внаслідок ворожої атаки в ніч проти 14 березня на Київщині загинуло три людини.

Про це йдеться у повідомленні місцевої влади.

Очільник Броварів Ігор Сапожко заявив про загибель двох людей, ще четверо отримали поранення.

Голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив про одного загиблого у Вишгородському районі.

На Київщині зафіксовані руйнування

  • В Обухівському районі пошкоджено технічне приміщення багатоповерхового будинку, біля будинку загорілися автомобілі.

  • У Бучанському районі внаслідок атаки виникла пожежа приватного будинку.

  • У Вишгородському районі горять складські приміщення, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 14 березня здійснюють масовану ракетно-дронову атаку України.

Ми раніше інформували, що ворог в ніч проти 14 березня атакував Київ та область балістичними та протикорабельними ракетами.

