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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Трагічна ДТП сталася у Києві: авто після потужного зіткнення на смерть збило пішохода

У Печерському районі Києва сталася смертельна ДТП за участю автомобілів ВАЗ та BMW. Унаслідок зіткнення на перехресті загинув пішохід.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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ДТП у Києві

ДТП у Києві / © Поліція Києва

У Печерському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легковиків, унаслідок якої загинув пішохід.

Про це повідомили у пресслужбі Поліції Києва.

За даними правоохоронців, автопригода трапилася на перехресті вулиць Генерала Алмазова та Князів Острозьких.

«За попередньою інформацією, 35-річний водій автомобіля ВАЗ не надав перевагу в русі автомобілю BMW. Унаслідок зіткнення останній виїхав на узбіччя та здійснив наїзд на пішохода», — зазначили в поліції.

У поліції додали, що медикам не вдалося врятувати потерпілого — від тяжких травм він помер по дорозі до лікарні. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини та деталі цієї смертельної аварії.

ДТП у Києві / © Поліція Києва

ДТП у Києві / © Поліція Києва

ДТП у Києві / © Поліція Києва

ДТП у Києві / © Поліція Києва

ДТП у Києві / © Поліція Києва

ДТП у Києві / © Поліція Києва

Нагадаємо, у Києві у Соломʼянському районі на Чоколовському бульварі легковий автомобіль на швидкості злетів із проїжджої частини та влетів у підземний пішохідний перехід, де перебували люди.

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Дата публікації
Кількість переглядів
9
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