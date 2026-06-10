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- Київ
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Трагічна ДТП сталася у Києві: авто після потужного зіткнення на смерть збило пішохода
У Печерському районі Києва сталася смертельна ДТП за участю автомобілів ВАЗ та BMW. Унаслідок зіткнення на перехресті загинув пішохід.
У Печерському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легковиків, унаслідок якої загинув пішохід.
Про це повідомили у пресслужбі Поліції Києва.
За даними правоохоронців, автопригода трапилася на перехресті вулиць Генерала Алмазова та Князів Острозьких.
«За попередньою інформацією, 35-річний водій автомобіля ВАЗ не надав перевагу в русі автомобілю BMW. Унаслідок зіткнення останній виїхав на узбіччя та здійснив наїзд на пішохода», — зазначили в поліції.
У поліції додали, що медикам не вдалося врятувати потерпілого — від тяжких травм він помер по дорозі до лікарні. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини та деталі цієї смертельної аварії.
Нагадаємо, у Києві у Соломʼянському районі на Чоколовському бульварі легковий автомобіль на швидкості злетів із проїжджої частини та влетів у підземний пішохідний перехід, де перебували люди.