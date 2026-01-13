Трагедія у Києві: у пологовому померла жінка, яка народила мертву дитину

Пологовий будинок

У Києві після важких пологів, під час яких немовля народилося мертвим, наступного дня померла й 36-річна жінка. Лікарці пологового будинку повідомлено про підозру.

Про це повідомляє поліція Києва.

Деталі

За даними правоохоронців, 50-річна акушер-гінеколог, яка перебувала на чергуванні, не забезпечила необхідний післяпологовий догляд для породіллі та вчасне проведення медичних втручань. Такий підхід є абсолютною бездіяльністю, яка призвела до різкого погіршення стану пацієнтки. Її були проведені реанімаційні заходи, та, на жаль, врятувати породіллю не вдалося.

Встановлено, що жінка померла через ушкодження внутрішніх органів та масивну кровотечу, що була спричинена стрімкими пологами.

«Однак, таких наслідків можна було б уникнути, якби лікарка організувала належний медичний догляд за породіллею», — завершується у повідомленні.

Раніше в Одеському пологовому будинку померло немовля. Здійснюється перевірка цього випадку, медичної документації, беруться пояснення в медичних працівників.

«Усі коментарі відносно того, що призвело до цієї ситуації, будуть надані після завершення цієї перевірки та отримання висновків фахівців», — сказала речниця міського департаменту охорони здоров’я Олена Вельможко.