Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
207
Час на прочитання
1 хв

Трагедія у Києві: у нічній ДТП загинув 24-річний хлопець, ще двоє у тяжкому стані (фото)

Унаслідок ДТП 24-річний пасажир автомобіля від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події, 24-річного водія автомобіля та його 23-річного пасажира у тяжкому стані госпіталізовано до лікарні.

Автор публікації
Світлана Несчетна
Нічна аварія біля «Шулявської»

Нічна аварія біля «Шулявської» / © Поліція Києва

У Солом’янському районі Києва сталася смертельна ДТП: автівка Skoda Octavia влетіла у рекламний щит.

Про це повідомила поліція Києва, яка розслідує обставини аварії.

«У неділю, 28 грудня, близько 23:50 водій автомобіля Skoda Octavia, рухаючись вулицею Вадима Гетьмана зі сторони станції метро „Шулявська“ у напрямку станції „Караваєві дачі“, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, де здійснив наїзд на рекламний щит», — йдеться у повідомленні.

Унаслідок автопригоди 24-річний пасажир автомобіля від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події. 24-річного водія автомобіля та його 23-річного пасажира у тяжкому стані госпіталізовано до лікарні.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель потерпілого.

Нічна аварія біля «Шулявської» / © Поліція Києва

Нічна аварія біля «Шулявської» / © Поліція Києва

Нічна аварія біля «Шулявської» / © Поліція Києва

Нічна аварія біля «Шулявської» / © Поліція Києва

Нагадаємо, на Київщині маршрутка виїхала на зустрічну смугу, внаслідок чого сталося зіткнення з автомобілями Jeep та Volkswagen. Одна людина загинула, 13 постраждали.

Дата публікації
Кількість переглядів
207
