Трагедія у Києві: у нічній ДТП загинув 24-річний хлопець, ще двоє у тяжкому стані (фото)
Унаслідок ДТП 24-річний пасажир автомобіля від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події, 24-річного водія автомобіля та його 23-річного пасажира у тяжкому стані госпіталізовано до лікарні.
У Солом’янському районі Києва сталася смертельна ДТП: автівка Skoda Octavia влетіла у рекламний щит.
Про це повідомила поліція Києва, яка розслідує обставини аварії.
«У неділю, 28 грудня, близько 23:50 водій автомобіля Skoda Octavia, рухаючись вулицею Вадима Гетьмана зі сторони станції метро „Шулявська“ у напрямку станції „Караваєві дачі“, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, де здійснив наїзд на рекламний щит», — йдеться у повідомленні.
Унаслідок автопригоди 24-річний пасажир автомобіля від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події. 24-річного водія автомобіля та його 23-річного пасажира у тяжкому стані госпіталізовано до лікарні.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель потерпілого.
Нагадаємо, на Київщині маршрутка виїхала на зустрічну смугу, внаслідок чого сталося зіткнення з автомобілями Jeep та Volkswagen. Одна людина загинула, 13 постраждали.