Трагедія у Києві: мешканці рятують кота, чий господар загинув під час теракту

Теракт у Києві / © Колаж ТСН

Реклама

Теракт у Києві, що стався 18 квітня, забрав життя сімох людей. Чоловік, який напередодні помер у лікарні від отриманих поранень, виявився працівником комунальної служби, якого знав і любив увесь двір.

Про це повідомляє «КИЇВ24».

«Дуже привітна людина»

Мешканці будинку в Голосіївському районі приголомшені звісткою про смерть місцевого двірника. Сусіди згадують загиблого як надзвичайно добру та світлу людину, яка завжди була готова допомогти.

Реклама

«Він був дуже привітним, завжди вітався. Його поважали за добросовісну роботу і лагідну вдачу», — діляться спогадами кияни.

Осиротілий чотирилапий друг

Символом трагедії став місцевий кіт, яким опікувався загиблий. Після смерті господаря тварина залишилася на самоті та продовжує блукати двором у пошуках свого опікуна. Сусіди не залишилися осторонь трагедії: зараз вони спільно підгодовують пухнастого та шукають для нього нову родину.

Наслідки трагедії 18 квітня

Нагадаємо, що в результаті теракту, скоєного зловмисником минулого тижня: загинули семеро цивільних осіб (шестеро померли на місці, один чоловік — пізніше в лікарні).

Поранено семеро людей, вони наразі перебувають під наглядом медиків.

Реклама

Слідчі дії тривають, а стан інших постраждалих залишається під контролем лікарів.

Начальник Департаменту патрульної поліції України Євгеній Жуков прокоментував дії своїх підлеглих під час стрілянини в Голосіївському районі Києва. Пояснюючи рішення подати у відставку, він назвав поведінку правоохоронців на місці події неприпустимою.

Жуков дав жорстку оцінку роботі екіпажу, який першим прибув на виклик. За його словами, патрульні продемонстрували повну неготовність до екстреної ситуації.

«Двоє наших патрульних діяли непрофесійно та негідно. Не зорієнтувалися, не вступили в бій з нападником, залишили поранених громадян. Це неприпустимо — для них, для системи і для мене особисто», — заявив він.

Реклама

Раніше стало відомо, що у Києві двом співробітникам патрульної поліції оголосили підозру через їхню втечу під час терористичного акту у Голосіївському районі. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. За його словами, екіпаж патрульних прибув на виклик про стрілянину. На місці вони побачили поранених: дитину, чоловіка та жінку, які потребували невідкладної допомоги. Поруч були й інші люди, зокрема ще одна дитина.