Київ
181
1 хв

Трагедія на Київщині: Skoda перекинулася після зіткнення зі стовпом, є загиблий (фото)

В організмі кермувальника виявлено 1,92 проміле алкоголю. Це у 9,6 раза перевищує допустиму норму.

Світлана Несчетна
ДТП на Київщині

ДТП на Київщині / © Поліція Київської області

На Київщині поліцейські розслідують обставини ДТП в Сквирській громаді, у якій загинув пасажир.

Про це повідомила поліція Київської області у Facebook.

25 грудня о 23:50, на ділянці автодороги між селами Рачки та Ратуша, що на Білоцерківщині, трапилась аварія за участю легкового автомобіля.

Правоохоронці попередньо встановили, що 27-річний водій автомобіля Skoda Octavia не впорався з керуванням на заокругленні дороги, виїхав на ліве узбіччя, зіткнувся з електроопорою та перекинувся.

На жаль, внаслідок аварії 52-річний пасажир автомобіля зазнав травм, несумісних з життям.

В організмі кермувальника виявлено 1,92 проміле алкоголю. Це у 9,6 раза перевищує допустиму норму. Чоловіка затримали у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

/ © Поліція Київської області

Довідка: Допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом — 0,2 проміле. Для розуміння, 1‰ — це тисячна частка чого-небудь, тобто проміле — це як відсоток, тільки в 10 разів менше (тобто 1% — це 10‰).

Алкоголь у крові водія у 9,6 раза перевищував допустиму норму / © Поліція Київської області

Слідчі слідчого управління Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, якщо це спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, на Київщині позашляховик влетів у вантажівку, загинула дитина.

181
