- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 88
- Час на прочитання
- 2 хв
Топчиновник КМДА "воював" у Барселоні та Флоренції замість роботи
Чиновник КМДА підробляв документи, щоб вивозити сім’ю на відпочинок під час війни.
Топпосадовець КМДА протягом повномасштабної війни відпочивав за кордоном під виглядом службових відряджень.
Про це повідомили СБУ і Офіс генпрокурора.
Чиновник підробляв документи для організації приватних поїздок за кордон під виглядом відряджень.
Так, у листопаді 2023 року посадовець виїжджав до Барселони (Іспанія) під приводом участі у Всесвітньому конгресі Smart City Expo. Це щорічна триденна виставка. Відрядження посадовця тривало з 4 до 12 листопада 2023 року. Водночас встановлено, що запрошення, яке стало підставою для службової поїздки, організатори заходу йому не надсилали. Тобто лист-запрошення був підроблений.
Крім того, у вересні 2024 року посадовець виїжджав до Флоренції в Італії під приводом участі у конференції Observatory on Re-Generation. Для організації поїздки він знову використав лист-запрошення, який організатори заходу йому не надсилали. Відрядження тривало з 13 до 20 жовтня 2024 року.
Встановлено, що підозрюваний виїжджав за кордон не сам, а у супроводі родини. Таким чином, замість відрядження, чиновник насправді у цей час відпочивав з родиною в Іспанії та Італії.
Правоохоронці не називають імені підозрюваного посадовця КМДА. Вказується, що це — керівник апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Проте у ЗМІ зауважили, що з 2018 року й дотепер цю посаду обіймає Дмитро Загумений.
Як нагадує місцеве видання «Твоє місто», у серпні Загуменний отримав підозру у розтраті коштів на ремонті офісної будівлі КП «АТП виконавчого органу КМДА» на вул. Бориса Грінченка, яка, за твердженням слідства, перебуває у приватній власності.
Раніше НАБУ викрило нардепа й посадовців, які наживалися на закупівлі дронів і засобів РЕБ.