Топчиновник КМДА "воював" у Барселоні та Флоренції замість роботи

Керівник апарату КМДА "відряджав" себе з родиною до Іспанії та Італії за підробленими запрошеннями / © Служба безпеки України

Топпосадовець КМДА протягом повномасштабної війни відпочивав за кордоном під виглядом службових відряджень.

Про це повідомили СБУ і Офіс генпрокурора.

Чиновник підробляв документи для організації приватних поїздок за кордон під виглядом відряджень.

Так, у листопаді 2023 року посадовець виїжджав до Барселони (Іспанія) під приводом участі у Всесвітньому конгресі Smart City Expo. Це щорічна триденна виставка. Відрядження посадовця тривало з 4 до 12 листопада 2023 року. Водночас встановлено, що запрошення, яке стало підставою для службової поїздки, організатори заходу йому не надсилали. Тобто лист-запрошення був підроблений.

Крім того, у вересні 2024 року посадовець виїжджав до Флоренції в Італії під приводом участі у конференції Observatory on Re-Generation. Для організації поїздки він знову використав лист-запрошення, який організатори заходу йому не надсилали. Відрядження тривало з 13 до 20 жовтня 2024 року.

Встановлено, що підозрюваний виїжджав за кордон не сам, а у супроводі родини. Таким чином, замість відрядження, чиновник насправді у цей час відпочивав з родиною в Іспанії та Італії.

Правоохоронці не називають імені підозрюваного посадовця КМДА. Вказується, що це — керівник апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Проте у ЗМІ зауважили, що з 2018 року й дотепер цю посаду обіймає Дмитро Загумений.

Як нагадує місцеве видання «Твоє місто», у серпні Загуменний отримав підозру у розтраті коштів на ремонті офісної будівлі КП «АТП виконавчого органу КМДА» на вул. Бориса Грінченка, яка, за твердженням слідства, перебуває у приватній власності.

Раніше НАБУ викрило нардепа й посадовців, які наживалися на закупівлі дронів і засобів РЕБ.