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- Київ
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Тіло посеред вулиці і дрони по багатоповерхівках: усе, що відомо про вечірній удар по Києву
Російські дрони знову атакували Київ: на Оболоні загинули люди, а правий берег через знеструмлення частково залишився без води та електротранспорту.
У середу ввечері, 7 жовтня, російські війська завдали чергового масованого удару безпілотниками по Києву. Внаслідок ворожої атаки загинула цивільна жінка, виникли пожежі, перебої зі світлом і водопостачанням.
ТСН.ua зібрав усе, що відомо про атаку та її наслідки.
Пожежа на Солом’янці
Надвечір 7 жовтня у Соломʼянському районі столиці через падіння уламків виникла пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку.
Внаслідок російського обстрілу на цій локації сталася пожежа у пʼятиповерховому житловому будинку від 1 до 3 поверху. Вогнеборці врятували з верхніх поверхів 12 людей. На жаль, семеро постраждали, одну з них госпіталізували. Також одна людина постраждала за іншою адресою.
Удар по Оболоні: є загибла
Внаслідок ворожого обстрілу в Оболонському районі загинули дві людини, ще четверо постраждали. Про це повідомили у ДСНС.
Ввечері 7 жовтня ворожий обстріл спричинив пожежу припаркованого у дворі житлового будинку авто. На місці події, за кілька метрів від автівки, рятувальники виявили тіло загиблої жінки.
Як зазначили місцеві пабліки, тіло лежало просто у дворі на місці падіння уламків.
Згодом рятувальники уточнили, що кількість загиблих збільшилась до 2 осіб.
«Реанімаційні заходи щодо одного з потерпілих не дали результатів — бригадою „швидкої“ констатовано смерть», — йдеться у повідомленні.
Київська міська прокуратура уточнює: двоє загиблих на Оболоні — це жінка та чоловік.
Травм зазнали шестеро людей — у них осколкові поранення, у одного чоловіка травматична ампутація ноги. Також постраждав 12-річний хлопчик — у нього акуботравма та гостра реакція на стрес.
Остаточна кількість постраждалих встановлюється.
У ліфті застрягла поранена жінка
Як зазначають місцеві столичні пабліки, внаслідок вибуху на Мінському масиві (Оболонський район) у ліфті 16-поверхівки постраждала жінка.
«Людина забігла вже пораненою до ліфта, через стрибок напруги світла вона застрягла в ліфті, найімовірніше, у стані адреналіну не відчула поранення», — йдеться у пабліку «Життя Оболонь Київ».
За інформацією пабліка, рятувальникам ДСНС довелося ламати двері ліфта, щоб визволити її.
Влучання по багатоповерхівці на Троєщині
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що в Деснянському районі внаслідок атаки ворога спалахнула пожежа у 12-поверховому житловому будинку на рівні 10 поверху. Місцеві пабліки уточнюють, що йдеться про Троєщину.
У Мережі тим часом публікують фото й відео перших хвилин після влучання у 12-поверхівку.
Екстрені відключення та оперативне відновлення
Через пошкодження мереж за командою НЕК «Укренерго» у Києві та області компанія ДТЕК застосувала екстрені відключення світла, під час яких стандартні графіки не діяли.
Крім того, через проблему з електропостачанням частково знеструмлено водопровідні насосні станції, тому на правому березі міста виникли перебої з водопостачанням.
Також на правому березі Києва було тимчасово призупинено рух електротранспорту через відсутність напруги в контактній мережі.
Втім, енергетикам вдалося відносно швидко стабілізувати систему. Вже о 21:13 у ДТЕК повідомили, що екстрені відключення скасовано, а столиця повертається до роботи за погодинними графіками. Наразі комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки та відновлювати стабільний тиск у водопровідній мережі.
Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок російського удару по Прилуках на Чернігівщині зросла до 19 осіб, серед яких 5 дітей.