Тіло посеред вулиці і дрони по багатоповерхівках: усе, що відомо про вечірній удар по Києву

Атака дронів на Київ 7 жовтня / © ДСНС

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У середу ввечері, 7 жовтня, російські війська завдали чергового масованого удару безпілотниками по Києву. Внаслідок ворожої атаки загинула цивільна жінка, виникли пожежі, перебої зі світлом і водопостачанням.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про атаку та її наслідки.

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Пожежа на Солом’янці

Надвечір 7 жовтня у Соломʼянському районі столиці через падіння уламків виникла пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку.

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Внаслідок російського обстрілу на цій локації сталася пожежа у пʼятиповерховому житловому будинку від 1 до 3 поверху. Вогнеборці врятували з верхніх поверхів 12 людей. На жаль, семеро постраждали, одну з них госпіталізували. Також одна людина постраждала за іншою адресою.

© ДСНС

Удар по Оболоні: є загибла

Внаслідок ворожого обстрілу в Оболонському районі загинули дві людини, ще четверо постраждали. Про це повідомили у ДСНС.

Ввечері 7 жовтня ворожий обстріл спричинив пожежу припаркованого у дворі житлового будинку авто. На місці події, за кілька метрів від автівки, рятувальники виявили тіло загиблої жінки.

Як зазначили місцеві пабліки, тіло лежало просто у дворі на місці падіння уламків.

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Згодом рятувальники уточнили, що кількість загиблих збільшилась до 2 осіб.

«Реанімаційні заходи щодо одного з потерпілих не дали результатів — бригадою „швидкої“ констатовано смерть», — йдеться у повідомленні.

© ДСНС

Київська міська прокуратура уточнює: двоє загиблих на Оболоні — це жінка та чоловік.

Травм зазнали шестеро людей — у них осколкові поранення, у одного чоловіка травматична ампутація ноги. Також постраждав 12-річний хлопчик — у нього акуботравма та гостра реакція на стрес.

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Остаточна кількість постраждалих встановлюється.

© ДСНС

© ДСНС

У ліфті застрягла поранена жінка

Як зазначають місцеві столичні пабліки, внаслідок вибуху на Мінському масиві (Оболонський район) у ліфті 16-поверхівки постраждала жінка.

«Людина забігла вже пораненою до ліфта, через стрибок напруги світла вона застрягла в ліфті, найімовірніше, у стані адреналіну не відчула поранення», — йдеться у пабліку «Життя Оболонь Київ».

За інформацією пабліка, рятувальникам ДСНС довелося ламати двері ліфта, щоб визволити її.

Влучання по багатоповерхівці на Троєщині

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що в Деснянському районі внаслідок атаки ворога спалахнула пожежа у 12-поверховому житловому будинку на рівні 10 поверху. Місцеві пабліки уточнюють, що йдеться про Троєщину.

У Мережі тим часом публікують фото й відео перших хвилин після влучання у 12-поверхівку.

Фото КС: новини Київ

Фото телеграм-каналу «Реальний Київ»

Фото телеграм-каналу «Реальний Київ»

Екстрені відключення та оперативне відновлення

Через пошкодження мереж за командою НЕК «Укренерго» у Києві та області компанія ДТЕК застосувала екстрені відключення світла, під час яких стандартні графіки не діяли.

Крім того, через проблему з електропостачанням частково знеструмлено водопровідні насосні станції, тому на правому березі міста виникли перебої з водопостачанням.

Також на правому березі Києва було тимчасово призупинено рух електротранспорту через відсутність напруги в контактній мережі.

Втім, енергетикам вдалося відносно швидко стабілізувати систему. Вже о 21:13 у ДТЕК повідомили, що екстрені відключення скасовано, а столиця повертається до роботи за погодинними графіками. Наразі комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки та відновлювати стабільний тиск у водопровідній мережі.

Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок російського удару по Прилуках на Чернігівщині зросла до 19 осіб, серед яких 5 дітей.

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