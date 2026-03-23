Теракт у Бучі: усе про подвійну атаку на поліцію (фото, відео)

Теракт у Бучі

У понеділок, 23 березня, у Бучі Київської області пролунали вибухи. Інцидент кваліфіковано як теракт.

Все, що відомо про подвійну атаку на поліцію у Бучі, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Що відомо про вибухи в Бучі

Сьогодні вранці, 23 березня, у Бучі стався вибух невідомого предмета поблизу багатоквартирного житлового будинку. Як повідомив очільник КОВА Микола Калашник, унаслідок вибуху пошкоджено скління вікон у будинку. Згодом поруч стався ще один вибух невідомого пристрою.

«У результаті двоє правоохоронців отримали поранення. Постраждалих госпіталізовано, за попередньою інформацією їхній стан середньої тяжкості, загрози життю немає. Подальше лікування буде амбулаторним, без потреби у стаціонарному перебуванні», — зазначив він.

Згодом місцеві Telegram-канали опублікували кадри, попердньо, з місця вибуху в Бучі.

На місці події працюють усі необхідні оперативні служби — поліція, вибухотехніки, рятувальники. Територію огороджено, триває обстеження місцевості на наявність інших вибухонебезпечних предметів.

Кореспондент ТСН повідомив, що журналістів не пускають на місце інциденту. Тривають слідчі дії.

Пізніше у поліції прокументували інцидент, назвавши його терактом. Стало відомо, що звернення надійшло правоохоронцям о 5:35 від місцевої жительки. У ході відпрацювання виклику на локації стався ще один вибух.

Очевидці вибухів розповіли деталі

Як зазначили у Бучанській міськраді, фахівці встановлюють обставини подвійного вибуху та надають допомогу постраждалим.

Місцеві мешканці розповіли, що прокинулися від потужного вибуху. Очевидці повідомили про відчутну ударну хвилю. Спершу була думка про вибух газ у квартирі.

«Підозра зразу стала, що мабуть якийсь теракт, тому що побачили вирву. Все, що на землі, дуже багато гайок отаких. Вони нові, не кручені. Я побачив горловину, ну як від п’ятилітрової фляги. І вона була така, видно, що паливно-мастильні якісь матеріали», — розповів чоловік на відео.

Вже за дві години пролунав другий вибух, додав він коли на місце інциденту прибули правоохоронці.

«Приїхали якісь слідчі чи хто, не знаю. І вони якраз проходили біля сміттєвого баку. І в цей момент був другий вибух. Ну яка нормальна людина покладе вибухівку у сміттєвий бак? І по факту — біля дому. Тобто це хтось на щось розраховував. Сто відсотків», — розповів містянин.

За словами очевидця, внаслідок вибухів у житловому будинку були вибиті вікна, пошкоджений мансардний фасад та обшивка будівлі. На території знесло весь паркан. Пошкодило навіть бетонне загородження.

Кадри самого моменту вибуху були зафіксовані камерами відеонагляду.

Дата публікації 10:00, 23.03.26

Підозрюваного у теракті в Бучі затримано

У Бучі затримано виконавця подвійного вибуху, що призвів до поранення двох поліцейських.

«У межах розслідування встановлено та затримано безпосереднього виконавця — громадянина України 2004 року народження. Слідство також володіє інформацією про інших осіб, причетних до цього злочину. Тривають заходи для їх встановлення і затримання», — йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

Кримінальне провадження відкрито за статтею про терористичний акт. Покарання — від 15 років до довічного ув’язнення.

Як розповів фігурант, за кожен вибух він мав отримати по 25 тисяч гривень. Наразі правоохоронці вивчають його мобільні телефони. Триває допит.

«Спочатку був скоєний перший вибух близько 5:35, через півгодини був другий вибух неподалік першого вибуху. Наразі триває повторний огляд події, бачимо частини вибухівки — болти і гайки. На місці було виявлено мобільний», — розповіла кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська.

Він познайомився з куратором в мережі Інтернет, де йому поставили конкретні завдання щодо вчинення злочину.

Дата публікації 11:30, 23.03.26

Поліцейські після нападу у лікарні

Наразі всі поліцейські перебувають у лікарні. Їм посікло руки та ноги. Стан потерпілих, на щастя, стабільний.

Раніше у центрі Львова пролунали два вибухи, які правоохоронці кваліфікували як теракт. Внаслідок атаки загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Ще близько 25 людей отримали поранення. За даними слідства, вибухи сталися після того, як патрульні прибули на виклик про нібито проникнення до магазину: спочатку здетонував один пристрій, а згодом — другий.

Ймовірну виконавицю затримали. Під час допитів Ірина Саветіна розповіла про те, як комунікувала із замовниками. Суд ухвалив рішення щодо тримання підозрюваної під вартою.

Згодом кількість жертв зросла — у лікарні помер нацгвардієць Йосиф Павлинський.